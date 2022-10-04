姜河那&河智苑新劇《謝幕》定檔10月31日，「假孫子」圓夢豪門奶奶

「絕世機密」假孫子的真實燦爛人生之旅即將展開。

由姜河那、河智苑、高鬥心、權相宇、成東鎰等攜手主演的KSB2TV新月火劇《謝幕》定檔10月31日，神仙陣容相當吸睛。 該劇由《月升之江》導演尹尚浩聯袂《菜鳥警校生》編劇趙成傑打造，講述了韓國知名連鎖酒店「樂園酒店」的創始人兼總裁「慈金順」，原籍為朝鮮人，現年已經90多歲了。在她20多歲時經歷了戰爭，從朝鮮逃往韓國躲避戰爭的期間與丈夫、 孩子走散，多年過去了始終沒有朝鮮家人的消息，慈金順年事已高且不幸罹癌，她希望離開人世前能夠再與失散的家人團圓，更心心念念孫子，而一個男人決定假扮成慈金順的孫子，完成奶奶的心願，由此展開了一段動人的故事。



姜河那扮演男主角「劉在憲」，是一名舞台劇演員，某天他接到了一個前所未聞的特別委託「去假扮某位奶奶的金孫」，為了幫慈金順奶奶圓夢而假扮成她的孫子「文盛」。 女主角「朴世妍」則由河智苑飾演，她是酒店總經理。



此外，演技派權相宇和成東鎰也傾力加盟。 成東鎰飾演的「鄭尚哲」為樂園酒店的前經理，是慈金順的左右手。 權相佑則飾演「裴東濟」為大型財閥集團接班人。 據悉徐玄、羅人友也將客串演出，兩人之前出演過尹尚浩導演的《魔咒的戀人》，這次也一起客串導演的新劇。

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