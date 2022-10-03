CP感太好讓觀眾頻敲碗！《爭鋒相辯》鄭麗媛&李奎炯鬥嘴、牽手手、英雄救美情節搞笑又可愛～

劇中兩個人都是「小迷糊」，就應該湊一對啊!!!

Disney+《爭鋒相辯》目前播至第4集，首兩集觀眾們對於男女主角盧昔意與左時白（鄭麗媛與李奎炯飾演）的感情線還沒有太大感覺，一般都會期望懸疑劇少點愛情元素，然而在第3、第4集播畢後，敲碗兩人發展感情線的觀眾越來越多！

先回顧首集，盧昔意與左時白成為法庭上對立的辯護律師，兩個人基本上就是爭鋒相對、互看不順眼的關係，然而第2集開始，兩人有了「同謀」關係，盧昔意悄悄洩漏委託人情報給左時白、希望左時白不要放棄查明真相。



盧昔意很快就被上司設局遭拘留，正巧遇到了左時白。盧昔意為了出去，不惜當場講出自己所有計畫包括洩密予左時白，左時白倒是守口如瓶澈底裝傻，拒絕替盧昔意交保。不過，左時白後來還是改變主意帶了盧昔意走，盧昔意馬上傲嬌的牽著左時白的手出警局！



盧昔意認識不久就牽人家的手，左時白也沒有好到哪裡去，因為他才是先動手的人，竟自顧自的替人「治肩頸」！假借治療之名動報仇之實！話說盧昔意也太沒防備心了吧XDD



兩人成為辦公室同事後，看似幹練卻是雜事白癡的盧昔意，經常受到左時白幫忙，甚至，左時白兩度英雄救美！除了阻止曹賢植對盧昔意毛手毛腳之外，在盧昔意差點墜樓時，亦一個箭步救下盧昔意。由於兩人腦袋互撞，左時白大翻白眼往後撞到後腦勺還流了鼻血，這段情節馬上變成《爭鋒相辯》名場面，觀眾們不停拿出來複習、大呼兩人搞笑又非常有CP感。



除了以上互動，還要加碼「盧昔意對左時白比中指」的各種場面！不僅預告中的畫面，盧昔意測試左時白還有沒有意識，或是拿了左時白給的翻頁指套時，都趁機對左時白比中指，只能說互動實在太逗趣可愛。



本週三播出的新集數，會揭曉盧昔意為何出現在左時白家中還躺人家床睡一晚！觀眾們就期待一下盧昔意與左時白能否發展成辦公室戀情啦～♥ 以上若有小編漏掉的粉紅泡泡，歡迎留言補充！



最後附上最新公開的鄭麗媛與李奎炯棚拍照與拍照花絮！CP感只增不減啊！



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