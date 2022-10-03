CP感太好让观众频敲碗！《争锋相辩》郑丽媛&李奎炯斗嘴、牵手手、英雄救美情节搞笑又可爱～

剧中两个人都是「小迷糊」，就应该凑一对啊!!!

Disney+《争锋相辩》目前播至第4集，首两集观众们对於男女主角卢昔意与左时白（郑丽媛与李奎炯饰演）的感情线还没有太大感觉，一般都会期望悬疑剧少点爱情元素，然而在第3、第4集播毕后，敲碗两人发展感情线的观众越来越多！

先回顾首集，卢昔意与左时白成为法庭上对立的辩护律师，两个人基本上就是争锋相对、互看不顺眼的关系，然而第2集开始，两人有了「同谋」关系，卢昔意悄悄泄漏委托人情报给左时白、希望左时白不要放弃查明真相。



卢昔意很快就被上司设局遭拘留，正巧遇到了左时白。卢昔意为了出去，不惜当场讲出自己所有计画包括泄密予左时白，左时白倒是守口如瓶澈底装傻，拒绝替卢昔意交保。不过，左时白后来还是改变主意带了卢昔意走，卢昔意马上傲娇的牵著左时白的手出警局！



卢昔意认识不久就牵人家的手，左时白也没有好到哪里去，因为他才是先动手的人，竟自顾自的替人「治肩颈」！假借治疗之名动报仇之实！话说卢昔意也太没防备心了吧XDD



两人成为办公室同事后，看似干练却是杂事白痴的卢昔意，经常受到左时白帮忙，甚至，左时白两度英雄救美！除了阻止曹贤植对卢昔意毛手毛脚之外，在卢昔意差点坠楼时，亦一个箭步救下卢昔意。由於两人脑袋互撞，左时白大翻白眼往后撞到后脑勺还流了鼻血，这段情节马上变成《争锋相辩》名场面，观众们不停拿出来复习、大呼两人搞笑又非常有CP感。



除了以上互动，还要加码「卢昔意对左时白比中指」的各种场面！不仅预告中的画面，卢昔意测试左时白还有没有意识，或是拿了左时白给的翻页指套时，都趁机对左时白比中指，只能说互动实在太逗趣可爱。



本周三播出的新集数，会揭晓卢昔意为何出现在左时白家中还躺人家床睡一晚！观众们就期待一下卢昔意与左时白能否发展成办公室恋情啦～♥ 以上若有小编漏掉的粉红泡泡，欢迎留言补充！



最后附上最新公开的郑丽媛与李奎炯棚拍照与拍照花絮！CP感只增不减啊！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻