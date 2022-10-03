IU 为李钟硕弟弟婚礼演唱祝歌！两人当年主持《人气歌谣》还传出「不合」传闻，现在友情依旧好！

IU 为李钟硕弟弟婚礼演唱祝歌！两人当年主持《人气歌谣》还传出「不合」传闻，现在友情依旧好！

明星   2022年10月3日   星期一12:32   Yuan  

（封面图源：IG@dlwlrma、SBS《人气歌谣》）

李钟硕的弟弟李昨日（10月2日）举行婚礼，IU 不但出席了婚礼，还演唱祝歌《你的意义》，演唱祝歌的还有 AKMU 乐童音乐家，这个组合也让现场所有人都相当惊喜，直接变成演唱会现场啊 XD

而 IU 和李钟硕曾在2011年一起主持《人气歌谣》，当时还有「不合」传闻。原来是两人在节目上看起来默契十足，但却被观众发现他们在待机室一句话都不说，因此关於不合的传闻就此传开。
（图源：SBS《人气歌谣》）（图源：SBS《人气歌谣》）

李钟硕当时在《话神》提到：「《人气歌谣》的主要对象是年纪比较小的朋友们，所以第一要考虑妆扮和表演。IU 曾提出各种装扮意见，像是彼得潘、Leon、Mathilda、雪人等。」而李钟硕对这类的装扮其实有点抗拒，但又得配合搭挡，这令他感到十分无奈 XD
（图源：SBS《话神》截图）

之后 IU 出演《话神》被问到此事，说因为李钟硕没有说他不喜欢，所以完全不知道他讨厌，看到节目后传简讯向他道歉了。其实...两人只是在工作上有点小摩擦，并不是外界传的啦！现在看起来感情依旧好，才会来演唱祝歌吧？希望之后还有机会看到他们合作！
（图源：SBS《话神》截图）

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