羅PD有望二度來台頒金鐘！《我的大叔》《我的出走日記》朴海英編劇亦傳受邀

期待羅PD再次帥氣登台！沒想到還有朴海英編劇！

台灣電視圈每年最大盛典「金鐘獎」將在本月21、22日展開，除了希望自己喜愛的作品能獲獎外，頒獎人也常成為眾所矚目的焦點。近日，台灣媒體便紛紛報導羅PD與朴海英編劇將來台擔任頒獎人。

羅暎錫羅PD想必韓綜迷都很熟，曾製作《新西遊記》、《一日三餐》等高人氣節目，又因為2015年榮獲百想藝術大賞電視部門之大賞，2017年來台替第52屆金鐘獎頒獎時，在紅毯上被主持人稱為「韓國金牌製作人」，他在台上也幽默自稱「全韓最紅的製作人」。另外，當年來台頒獎的韓國嘉賓還有同年演出《Voice》再創生涯高峰的張赫。



▼回顧羅PD 2017年來台頒獎與花絮影片







而朴海英編劇，最為人熟知的三部作品是Eric文晸赫與徐玄振主演的《又，吳海英》、李善均與IU主演的《我的大叔》，以及今年上半年創造一股「解放風潮」由金智媛與孫錫久主演的《我的出走日記》。朴海英也是百想藝術大賞獲獎人，2017年以《又，吳海英》入圍電視部門劇本賞，2019年終於以《我的大叔》拿下獎座。



由於今年電視金鐘獎採節目類與戲劇類分開頒發的形式，羅PD與朴海英應是不同天出席，節目類頒獎典禮將在21日晚間展開，戲劇類頒獎典禮則為22日。



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