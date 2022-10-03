罗PD有望二度来台颁金钟！《我的大叔》《我的出走日记》朴海英编剧亦传受邀

期待罗PD再次帅气登台！没想到还有朴海英编剧！

台湾电视圈每年最大盛典「金钟奖」将在本月21、22日展开，除了希望自己喜爱的作品能获奖外，颁奖人也常成为众所瞩目的焦点。近日，台湾媒体便纷纷报导罗PD与朴海英编剧将来台担任颁奖人。

罗暎锡罗PD想必韩综迷都很熟，曾制作《新西游记》、《一日三餐》等高人气节目，又因为2015年荣获百想艺术大赏电视部门之大赏，2017年来台替第52届金钟奖颁奖时，在红毯上被主持人称为「韩国金牌制作人」，他在台上也幽默自称「全韩最红的制作人」。另外，当年来台颁奖的韩国嘉宾还有同年演出《Voice》再创生涯高峰的张赫。



▼回顾罗PD 2017年来台颁奖与花絮影片







而朴海英编剧，最为人熟知的三部作品是Eric文晸赫与徐玄振主演的《又，吴海英》、李善均与IU主演的《我的大叔》，以及今年上半年创造一股「解放风潮」由金智媛与孙锡久主演的《我的出走日记》。朴海英也是百想艺术大赏获奖人，2017年以《又，吴海英》入围电视部门剧本赏，2019年终於以《我的大叔》拿下奖座。



由於今年电视金钟奖采节目类与戏剧类分开颁发的形式，罗PD与朴海英应是不同天出席，节目类颁奖典礼将在21日晚间展开，戏剧类颁奖典礼则为22日。



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