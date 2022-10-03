肌肉太大的坏处？SHINee珉豪因壮硕的臂肌无法跳aespa的《Next Level》XD

原来肌肉大也有坏处XD

SHINee成员珉豪的外貌和身材一直备受讨论，在出道前就已受到许多关注，出道后更是如此，多年保持的壮硕肌肉更让人人称羡。曾在演唱会上秀出他的名品腹肌，除了被少女时代成员 Tiffany 点名大赞，还登上美国杂志《Cosmopolitan》的「最幻想腹肌」排行名单，而多年后的现在，大家发现珉豪拥有发达肌肉的困扰，就是无法跳《Next Level》。



女团aespa的名曲《Next Level》一推出后，副歌的折手动作马上掀起一阵模仿热潮，身为SM前辈的珉豪，也尝试了师妹的舞蹈，虽然很真挚的想要完成凹手，结果因为肌肉过大，看起来超有障碍！



尝试不只一次还是无法成功XD



充满热情的珉豪没有要放弃的意思，看在他努力挑战的分上，网友还帮他截图做了合集呢～又搞笑又可爱。



珉豪近期搭档蔡秀彬，主演的Netflix 韩剧《闪耀国度》将在 11 月 4 日播出，剧情以高压的时尚圈为背景，描述两人展开的梦想奋斗记，从年初就不断释出消息的新作终於要来了，届时播出后记得观看！



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