韓國瘋〈New Thing〉舞蹈挑戰，最新Super Junior銀赫cover大受讚許！「乾淨俐落」「從容卻有力」

不愧是我們舞蹈機器自體發光寶石美男李赫宰！

街舞競賽節目《Street Man Fighter》（街頭男戰士）近期掀起了〈New Thing〉舞蹈挑戰，最新挑戰者為 Super Junior銀赫，影片一發布就引發熱烈討論。



〈New Thing〉為ZICO所創作，作為《Street Man Fighter》任務曲目，在加上了舞團We Dem Boyz團長Vata的編舞之後，隨即爆紅引來K-POP界一波舞蹈挑戰。不僅原唱ZICO，節目主持人姜丹尼爾、SEVENTEEN Hoshi、NCT DREAM 志晟、TXT然竣、NCT Mark、ASTRO 文彬與產賀、ITZY 禮智與留真……許多男女愛豆甚至是《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）舞者也都加入cover風潮。

▼包括Vata在內的《Street Man Fighter》團長們演繹〈New Thing〉





最新的挑戰不是別人，就是《Street Man Fighter》評審Super Junior銀赫，他昨（1）日透過SUPER JUNIOR官方YouTube上傳影片，截至目前已吸引11萬人觀看、近1500則留言，影片也被轉發至Theqoo論壇獲500多則留言登上熱門。



留言裡盡是好評，不外乎「跳得真好」、「乾淨俐落」，大多認為銀赫跳起來感覺很輕鬆，但又會覺得每個動作與步伐都蘊含力道，其他留言包括「不愧是舞蹈機器」、「實力就是實力」、「說三道四評審資質的人很多，所以來示範了」，甚至誇讚是目前為止看過最好的cover。

銀赫的Super Junior隊友也相挺，神童在IG限時動態轉發影片並稱讚：「果然跳得很好呢New Thing！！」，厲旭也在Twitter轉發並寫道：「因為停播所以要艱難的等待一週ㅠ 有這樣的影片ㅠ 真棒！果然是 #街男戰 #NewThingChallenge #銀赫 #SuperJunior」



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