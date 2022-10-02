【分集劇情】《小女子》魏嘏雋男主力爆發！三姐妹開始互相營救，仁惠陷入不見天日的危險！（ep.9）

道日在短短一集裡救了仁珠兩次，越來越讓人感覺可靠了耶！

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第9集裡，仁珠落入尚雅圈套、仁京被朴載相追殺，小妹也讓人十分擔心......



*以下內容包含《小女子》第9集關鍵劇情！



賬本換姐姐

仁珠和尚雅對峙千鈞一髮之際，道日請尚雅和朴載相通話。 原來仁京意識到姐姐有危險，拿了賬本去找朴載相談判：只要尚雅放了仁珠，仁京就把賬本交給朴載相。 尚雅氣憤地離開，賬本也被朴載相丟進火中。



仁珠表示她一直信任道日，陷入昏迷前把掉包鉅款的事向道日和盤托出。 道日計劃帶仁珠去希臘分掉700億、就此不再相見，出發前仁珠接到仁京可能被綁架的消息，立即決定趕回韓國，囑託道日如果她死掉就把錢分給妹妹們。



真正的閉室

仁惠和孝璘決定一起逃離可怕的家。 孝璘擔心自己丟三落四，於是把所有存摺和證件交給仁惠保管，但仁惠卻突然失蹤了。 尚雅說仁惠已經獨自出國，孝璘雖傷心仍袒護仁惠，表示是自己讓仁惠出國遊歷，她很快就會回來。



實際上仁惠沒有背叛孝璘，而是被尚雅從學校綁架。 仁惠在一個與尚雅作品「閉室」一模一樣的房間醒來，發現尚雅母親就曾被囚禁在此多年，隱隱感覺自己也要死在這裡。 仁惠得知尚雅對孝璘的謊言後，擔心地問：「她要花多久才能忘記這件事呢？」



元尚宇歸來

仁京發現新聞無法撼動朴載相，一度打算加入崔熙材的暗殺計劃。 這時她收到元尚宇提供的破案思路，隻身潛入精神病院、成功見到元尚宇。 仁珠和高室長也趕到精神病院，仁珠武力不敵對方，痛毆高室長一頓之後還是和宗浩一起被綁了起來，但仁京趁姐姐調虎離山之際成功帶元尚宇逃脫。 嚴謹的崔熙材已派人去營救仁珠和宗浩，救星不是別人，正是從新加坡趕來的道日。



一行人聚在崔熙材的小屋商討如何對付朴載相，仁京希望請元尚宇作證、用新聞報道扳倒他，崔熙材則堅持暗殺。 若有所思的元尚宇獨自約朴載相出來，說他不想復仇、只想拿了身份證和錢遠走高飛。 朴載相派人去約定地點卻沒見到元尚宇，這時元尚宇持槍抵住他的後腦勺，眼中滿是憤怒。



下集預告裡，仁惠拜託尚雅對姐姐和孝璘隱瞞她死的事。 道日讓仁珠簽一份協議、把錢轉移到安全地方，尚雅笑著問：「妳相信道日嗎？」 仁珠看著火光露出難以置信的表情。 尚雅找不到孝璘，收到一封寫著請她暫時放手的信，潸然淚下。 崔熙材已做好準備，表示新聞無用、打仗必須用槍！



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