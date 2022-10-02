【分集剧情】《小女子》魏嘏隽男主力爆发！三姐妹开始互相营救，仁惠陷入不见天日的危险！（ep.9）

道日在短短一集里救了仁珠两次，越来越让人感觉可靠了耶！

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第9集里，仁珠落入尚雅圈套、仁京被朴载相追杀，小妹也让人十分担心......



*以下内容包含《小女子》第9集关键剧情！



账本换姐姐

仁珠和尚雅对峙千钧一发之际，道日请尚雅和朴载相通话。 原来仁京意识到姐姐有危险，拿了账本去找朴载相谈判：只要尚雅放了仁珠，仁京就把账本交给朴载相。 尚雅气愤地离开，账本也被朴载相丢进火中。



仁珠表示她一直信任道日，陷入昏迷前把掉包巨款的事向道日和盘托出。 道日计划带仁珠去希腊分掉700亿、就此不再相见，出发前仁珠接到仁京可能被绑架的消息，立即决定赶回韩国，嘱托道日如果她死掉就把钱分给妹妹们。



真正的闭室

仁惠和孝璘决定一起逃离可怕的家。 孝璘担心自己丢三落四，於是把所有存摺和证件交给仁惠保管，但仁惠却突然失踪了。 尚雅说仁惠已经独自出国，孝璘虽伤心仍袒护仁惠，表示是自己让仁惠出国游历，她很快就会回来。



实际上仁惠没有背叛孝璘，而是被尚雅从学校绑架。 仁惠在一个与尚雅作品「闭室」一模一样的房间醒来，发现尚雅母亲就曾被囚禁在此多年，隐隐感觉自己也要死在这里。 仁惠得知尚雅对孝璘的谎言后，担心地问：「她要花多久才能忘记这件事呢？」



元尚宇归来

仁京发现新闻无法撼动朴载相，一度打算加入崔熙材的暗杀计划。 这时她收到元尚宇提供的破案思路，只身潜入精神病院、成功见到元尚宇。 仁珠和高室长也赶到精神病院，仁珠武力不敌对方，痛殴高室长一顿之后还是和宗浩一起被绑了起来，但仁京趁姐姐调虎离山之际成功带元尚宇逃脱。 严谨的崔熙材已派人去营救仁珠和宗浩，救星不是别人，正是从新加坡赶来的道日。



一行人聚在崔熙材的小屋商讨如何对付朴载相，仁京希望请元尚宇作证、用新闻报道扳倒他，崔熙材则坚持暗杀。 若有所思的元尚宇独自约朴载相出来，说他不想复仇、只想拿了身份证和钱远走高飞。 朴载相派人去约定地点却没见到元尚宇，这时元尚宇持枪抵住他的后脑勺，眼中满是愤怒。



下集预告里，仁惠拜托尚雅对姐姐和孝璘隐瞒她死的事。 道日让仁珠签一份协议、把钱转移到安全地方，尚雅笑著问：「你相信道日吗？」 仁珠看著火光露出难以置信的表情。 尚雅找不到孝璘，收到一封写著请她暂时放手的信，潸然泪下。 崔熙材已做好准备，表示新闻无用、打仗必须用枪！



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