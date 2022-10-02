朴恩斌出演《劉QUIZ》、《禹英禑》TEAM來應援！「身體裡有元老級的演員、是我們當中最不搞笑的」

等等，到了河允景的順序變得好感人…「希望妳未來也有很多溫暖的事情」（哭）

tvN招牌綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》由劉在錫與曹世鎬共同主持，7月中旬宣布「放暑假」，進入三個月的停播並重新整頓。終於，《劉QUIZ》將在下週三（5日）回來了！回歸後的《劉QUIZ》首期嘉賓為朴恩斌，今年（2022年）憑《非常律師禹英禑》創事業巔峰的她，將在節目裡分享苦惱，以及對「禹英禑」的真心。

節目組公開預告影片。劉在錫提到，具教煥曾說過拍攝現場就像「朴恩斌軍校」一樣，讓朴恩斌忍不住笑了出來。她說明：「演員們熱熱鬧鬧、有說有笑的時候，我就會說：『集中！』」。究竟，真實情況如何呢？邀請《禹英禑》TEAM來解答！

姜其永表示，朴恩斌的身體裡有「元老級」的演員。童星出身的她有著25年的演技經歷，朴恩斌前輩一句嚴厲的指導可以讓自己打起精神；朱鐘赫則說，當自己沒有打起精神的時候，朴恩斌會說：「打起精神來！你要這樣嗎？」是演員們中最不搞笑的。

順序到了河允景，與前面兩位的風格不同，她真摯地回答：「恩斌對我而言是春日暖陽般的同事，希望恩斌未來也有很多溫暖的事情。」不禁讓人想到，在電視劇裡，朴恩斌飾演的「禹英禑」稱河允景飾演的「崔秀妍」為「春日暖陽」。不只演員自己默默流淚，播出當時也令不少觀眾「淚奔」。

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