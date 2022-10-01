Wanna One活動期間因鋪天蓋地的惡評感受到痛苦，尹智聖甚至哭著求公司代表：「請同意我退團」

「人前對你好、人後中傷你」真的會很衝擊、很受傷…

尹智聖於2017年間以限定組合Wanna One活動並擔任隊長，個性搞笑又溫柔、很會照顧身邊的人，其反轉魅力受到大眾注目。2019年結束組合活動後，以SOLO歌手出道。

近期，尹智聖出演心理醫生吳恩英博士的節目《 OK？OK！》時提到，自己在Wanna One活動期間因惡評感受到的衝擊之大。他表示，從選秀節目、組合解散到現在，本身一直是大眾嘲諷的對象。

當時，節目有個「認知度測試」的拍攝環節，明明和粉絲們愉快地打招呼了，結果居然有人在網路上留言：「尹智聖XX，都不知道我討厭他，還開心地跟我握手呢」，備受衝擊。

出道當時為較大的27歲，實力和外貌都不是最頂尖的等，尹智聖成為網友們攻擊的對象。打開那些惡評，都是要求他自己退團，或者減少他的歌曲份量等。看到這些留言，尹智聖當然痛苦，甚至還去找了公司代表，哭著求代表讓他退團。

看到尹智聖的發言，可以感受到他身心煎熬、痛苦不堪的過往。不少網友替尹智聖加油，而那一段「上一秒笑著和你握手，下一秒在網上留你惡評」，實在令人不寒而慄。換位思考，若現實生活中遇到這樣的情形，自己真的能堅持住嗎…？

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