Wanna One活动期间因铺天盖地的恶评感受到痛苦，尹智圣甚至哭著求公司代表：「请同意我退团」

「人前对你好、人后中伤你」真的会很冲击、很受伤…

尹智圣於2017年间以限定组合Wanna One活动并担任队长，个性搞笑又温柔、很会照顾身边的人，其反转魅力受到大众注目。2019年结束组合活动后，以SOLO歌手出道。

近期，尹智圣出演心理医生吴恩英博士的节目《 OK？OK！》时提到，自己在Wanna One活动期间因恶评感受到的冲击之大。他表示，从选秀节目、组合解散到现在，本身一直是大众嘲讽的对象。

当时，节目有个「认知度测试」的拍摄环节，明明和粉丝们愉快地打招呼了，结果居然有人在网路上留言：「尹智圣XX，都不知道我讨厌他，还开心地跟我握手呢」，备受冲击。

出道当时为较大的27岁，实力和外貌都不是最顶尖的等，尹智圣成为网友们攻击的对象。打开那些恶评，都是要求他自己退团，或者减少他的歌曲份量等。看到这些留言，尹智圣当然痛苦，甚至还去找了公司代表，哭著求代表让他退团。

看到尹智圣的发言，可以感受到他身心煎熬、痛苦不堪的过往。不少网友替尹智圣加油，而那一段「上一秒笑著和你握手，下一秒在网上留你恶评」，实在令人不寒而栗。换位思考，若现实生活中遇到这样的情形，自己真的能坚持住吗…？

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