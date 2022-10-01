「開場清唱」直接雞皮疙瘩！IU 公開演唱會〈eight〉Live 版，真的超美超震撼！

IU 在9月17、18日舉行《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會，官方頻道在30日也公開〈eight〉開場影片。

以〈eight〉為演出開場的 IU 在演唱會就表示，希望能在日落之際演唱〈eight〉，天空很美也讓她感到很開心。因為在〈eight〉的歌詞中有「我們在橙色的太陽下，不帶影子一起跳舞」。IU 的歌聲再搭配Live Band 和手燈海，真的讓人雞皮疙瘩啊！（影片是把兩天的開場剪輯在一起，所以衣服不同）

影片一公開讓網友紛紛留言：「聽到『我們在橙色太陽下』全身顫慄... IU 就是最棒的 嗚嗚」、「當聲音出來的瞬間，真的流眼淚了」、「不騙人，在現場比這個多100倍起雞皮疙瘩，現場演唱更棒...」、「看著看著，總是感動得流淚！一個小女孩獨自成長，完全掌握了那可怕的蠶室舞台，讓坐滿觀眾席的觀眾爲之瘋狂和自豪」、「開場〈eight〉是載入史冊的事情...知恩姐姐我愛你」、「這次的開場真的是大韓民國音樂史上最難忘的開場」等等。



在演唱會上，IU 也自爆1年前開始耳朵出問題，演唱會上聽不清，兩天宛若地獄，她也跟粉絲們說：「我愛你們、謝謝你們、抱歉，這些話語不足以表達我的心情，我會帶著今天的記憶，以謙卑的姿態再走14年。」希望耳朵可以早日恢復健康 ㅠㅠㅠㅠ



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