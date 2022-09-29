全昭旻受邀池锡辰YouTube聊与梁世灿Love Line，敬业态度与真挚谈话度受赞许

两个人私下谈话听了真的舒服～此影片直接变成王鼻子观看次数NO.2影片啦！（仅次feat.金钟国）

池锡辰的YouTube频道「池舒服世界」近日开启了全新企画，要当起司机载嘉宾一程，首位嘉宾就是《Running Man》成员「全昭Body」全昭旻！

两人在路途自然的开启脱口秀，聊到全昭旻和梁世灿在《Running Man》里头的Love Line，全昭旻直呼：「我们（私下）什么关系都不是。」也帮宋智孝和金钟国的Love Line一并澄清了。



全昭旻解释在《Running Man》的时候很爱逗梁世灿，因为对方的反应太有趣了，而且刘在锡和池锡辰的反应也很好玩，所以忍不住一直玩了下去。她强调和梁世灿只是朋友，一切都是为了节目效果，曾深思过要不要停止这条Love Line。

池锡辰听了相当讶异，全昭旻继续解释自己在录影的当下都会有所考量，会先想到「今天要和谁一起制造笑点」，原因就是担心观众会看腻。对比自己「毫无想法就录影」，池锡辰相当赞叹全昭旻的敬业态度，更称全昭旻是目前数一数二厉害的综艺女艺人。



池锡辰问全昭旻为何在某次游戏打了她，全昭旻也说那都是事先规划好的，反问池锡辰：「说老实话不会痛吧？」也搞笑的说：「怎么能那样打长辈呢？」



整段路程不仅聊了《RM》Love Line，还聊了全昭旻的爱情观、全昭旻的作词作品……观看的网友们对这支影片普遍给予正面评价，有人留言池锡辰与全昭旻的谈话内容让人听了很舒服，「琐碎但是有趣」、「年龄差很多但组合很好」；也有人称赞全昭旻私下感性又沉稳，是个集敬业、善良、有礼与节俭於一身的人，非常有魅力。

▼完整影片（可开英文字幕→自动翻译→中文）.



此支影片目前已破百万观看，若不论TikTok抖音短影片，是「池舒服世界」里观看次数第二，仅次於金钟国来访的影片。不晓得此企划下一位嘉宾是谁呢？会是全昭旻推荐的宋智孝吗？全昭旻与池锡辰笑谈宋智孝可能都不会出门，池锡辰便说：「那就载她回家好了！」



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻