[分集剧情]《依法相爱吧》李升基被袭击遭绑架！李世荣火速救援两人情感终於急升温（EP7）

[有雷]《依法相爱吧》李升基与李世荣的LoveLine发展比案件更令人心急！两人虽然意见相左但却共同对抗校园霸凌的坏学生及家长们，依法行事也许有些不足，但给予受害者完全的心理依靠也是一帖良药！坏学生坏到从背后袭击并绑架李升基，幸好李世荣及时赶到，两人终於不再忍了！

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《依法相爱吧》面对被霸凌的旻奎，金正浩（李升基饰）与咖啡师恩江面对警察的询问并没有据实以告，但其中的猫腻也被老友兼警察世妍（金瑟琪饰）察觉。宥利（李世荣饰）虽然也希望坏孩子们能够得到教训，但如果用不正当的方式嫁祸给他们似乎也不是好的方法，於是正浩转变身分为旻奎以及恩江的律师，并且前往警局去推翻自己原本的陈述细节。



坏孩子共有三人，正浩想到的方式就是造成他们之间的嫌隙，离间他们三人以及其父母，而其中一位孩子的父亲还是有头有脸的厅长，自然利用了公权力对於宥利Law Cafe咖啡厅与旻奎奶奶工作的餐厅进行检举等等，当然正浩起底三人的父母，让检察机关介入搜查。



宥利无法出席校园暴力听证会，而由正浩代表出席，正浩也如同计画中，除了出示旻奎曾经受到暴力对待的影片，也成功地引起三位学生的家长互相推诿，也间接都承认了对旻奎所做的事件，甚至把茅头指向势力最大的带头者，也是厅长的儿子洪志勋。



洪志勋发现事态严重，也担心另外两位同学手中握有他的一些把柄，於是他从后方跟踪正浩并且袭击他的头部，敲晕了他之后还将他绑架。学生恶性难改仍然充满仇恨，正浩希望他不要做出日后会让自己后悔的事，这些霸凌的事件，在日后你好不容易获得幸福或是变得耀眼的时候，就会成为人生的污点。洪志勋仍不知悔改，最终被及时赶到的警方带走。



宥利急著冲进现场，确认了正浩没事后却大哭了起来，两人终於不再忍耐情感，以及担心失去对方的心情。接下来就能够好好顺利约会了吗？



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