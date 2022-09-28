離婚才決定復出？《不要戀愛要結婚》韓可露7年前捲爭議婚後息影，7年後復出不久即傳離婚

當年23歲就結婚息影啊……想到「朱薔薇」還是覺得很經典。

曾主演《不要戀愛要結婚》小有名氣，隔年便結婚並息影的演員韓可露，今年6月與經紀公司SBD娛樂簽約確定復出演藝圈，豈料本月傳出已和丈夫離婚。

韓可露2014年與延玗臻（前譯延宇振）主演《不要戀愛要結婚》，兩人劇中活潑可愛的互動大受觀眾歡迎，雙雙開啟了知名度。然而，韓可露隔年便宣布結婚，不過在籌備婚禮的期間被爆料「捏造家族史」，雖未影響婚期，但因醜聞淡出演藝圈。



當年，網路上有篇爆料文〈韓可露不是我的親妹妹〉，疑似韓可露的「繼姐」所寫，表示自己與母親、親妹親弟三人，和生父（韓可露繼父）10幾歲就斷了聯繫，跟韓可露也沒見過幾次面，韓可露卻經常在節目上為了塑造形象提到他們，對外聲稱「有名門大學出身、大10多歲的兩個姐姐與哥哥」。

韓可露自己有個親哥哥卻從因非頂尖大學出生而從未提及，加上道歉是採取公開的道歉聲明而非對當事人私下道歉，韓可露當時的形象可說是一夕間崩壞。

息影近7年，韓可露今年6月與SBD娛樂簽約，雖然未有新作品消息，但已拍攝了全新形象照。時隔3個月，韓可露被披露7年婚姻已畫下句點，韓可露取得雙胞胎兒女扶養權，SBD娛樂隨後證實「他們最近已協議離婚」。復出不久就傳出已離婚，加上韓可露在復出前整理了IG將丈夫與兒女的照片全刪除，不難讓人聯想韓可露是因為離婚才決心復出。



對於韓可露離婚消息，韓國網友的反應有好有壞，有人認為她演技好，能夠復出演戲很為她開心，也有人覺得她當年捏造家庭背景太過分、道歉也不怎麼誠懇，表示對她早就好感盡失。

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