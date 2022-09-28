限制級電影票房冠軍《行動代號：狼狩獵》9月30日挑戰你的感官尺度！靈感竟來自人體實驗

《行動代號：狼狩獵》故事敘述罪大惡極的罪犯們，在從菲律賓移送至韓國的輪船監獄中，展開殘酷的造反行動，是史無前例的衝擊動作鉅獻！不論是動作尺度或暴力激戰，都遠超越《鋼鐵墳墓》、《空中監獄》等監獄動作經典作品！而本作後半段當神秘生化實驗人體逃出船艙內的密室後，超乎想像的反轉展開更讓許多觀眾驚嘆彷彿看到海上版《屍速列車》！

對於《行動代號：狼狩獵》的靈感來源，金泓善導演表示：「就在我心想著要打造前所未見、非典型作品時，就看到一則新聞，是關於在2017年時，集體強制押送逃至菲律賓的罪犯們回韓國的報導，我當時心想若這事件不是結束而是開始的話，應該能展開很棒的故事吧，因此就開始籌備了這部作品。」導演透露考慮到這樣會單純變為較普通的犯罪作品，便決定加入「人體實驗」的元素，他說：「後來我又參考了一些報導資料，當時看到了一篇新聞，上面記載在1940年代初期，日軍曾在中國活動的731部隊，據說也曾出現在菲律賓，看了實際進行人體實驗等相關報導後，我心想若在菲律賓開往韓國的船上有神祕的存在的話，應該會很有趣，於是就完成了這部作品。」



據說在第二次世界大戰期間，731部隊是舊日本帝國陸軍於日本以外的領土從事生物戰、細菌戰和人體試驗等相關研究的祕密軍事醫療部隊，該部隊使用活體中國人、朝鮮人及蘇聯人進行生物武器與化學武器的殘忍實驗，學者研究後認為當時至少有1萬名中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘成為犧牲者。導演在《行動代號：狼狩獵》中融入人體實驗的題材，也令許多觀眾聯想到《惡靈古堡》中的保護傘公司，兩者皆以生化實驗失控所引發的驚人後果，以及其背後所壟罩的龐大勢力發展出超乎想像的衝擊故事。



張英南在《狼少年：不朽的愛》、《開心鬼上身》、《變身》、《舉重妖精金福珠》、《雖然是精神病但沒關係》等作展現精湛演技，近期更再度以《機密同盟2》中「潤娥姊姊」的角色引起關注，這次她在《行動代號：狼狩獵》中詮釋殺害公婆、丈夫的極惡罪犯，展現前所未見的強烈演技，挑戰大量的髒話臺詞，這讓私下完全不說髒話的她感到十分辛苦，她表示：「雖然是很常見的髒話，沒想到對我而言卻很困難。原本想在家裡練習臺詞的，但因為有小孩在而放棄，後來都是在搭經紀人的車去片場時不斷練習，每次搭車時都會發出聲音不停練習。現在也漸漸習慣罵髒話了，很想再試試髒話演技！」韓國影史空前絕後震撼動作鉅獻《行動代號：狼狩獵》9月30日在臺上映！



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