韓可露時隔7年復出！曾主演爆笑愛情劇《不要戀愛要結婚》，因「繼妹事件」一度消失鎂光燈前

嗚嗚嗚，《不要戀愛要結婚》超可愛的女主角「朱薔薇」韓可露終於要回來了！

昨（18）日，經紀公司SBD娛樂釋出消息，對外表示和隱退演藝圈多年的演員韓可露簽訂了專屬合約。該公司旗下藝人有大勢演員《我的出走日記》孫錫久、《The Penthouse》系列 韓智賢。

韓可露2011年作為Solo歌手出道，不久就投入戲劇圈發展，2014年與延玗臻（前譯延宇振）主演《不要戀愛要結婚》獲得高知名度，隔年在演出實境節目《真正的男人2－女兵特輯》後就邁入婚姻，2016～2017年期間專心養胎，後來也不再有作品。



其實，韓可露2015年結婚時曾表明沒有要退出演藝圈，倒是結婚前出現了「繼妹」傳聞，因此普遍被認為是因該爭議隱退。2015年10月，疑似韓可露的同父異母的姐姐在網路上表明「韓可露不是我的親妹妹」，表示生父早在10幾歲就離家，自己與妹妹弟弟都是母親一人扶養大的，父母正式離婚沒多久，父親就和韓可露母親再婚，自己根本沒和韓可露見過幾次面，韓可露卻經常受訪提及自己有演藝圈背景的父母和名門大學出身的兩個姐姐與哥哥，要求相關報導更正

韓可露不久便透過當時的經紀公司道歉，承認網路該文所說的家庭關係都屬實，「如果姐姐們和哥哥受到傷害，我很抱歉。」韓可露在事件過後如期結婚，後來就投入家庭不再出現於鎂光燈前了，僅偶爾在SNS上分享私下生活。



雖然韓可露消失近7年，但她主演的《不要戀愛要結婚》仍是許多韓劇迷心中的愛情喜劇經典之作，她與延玗臻兩個人不計形象爆笑演出，又有不少令人心動的戀愛場面，至今尚為人津津樂道。相信劇迷很快就能看見韓可露再次展現演技、回歸小螢幕。



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