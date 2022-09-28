离婚才决定复出？《不要恋爱要结婚》韩可露7年前卷争议婚后息影，7年后复出不久即传离婚

当年23岁就结婚息影啊……想到「朱蔷薇」还是觉得很经典。

曾主演《不要恋爱要结婚》小有名气，隔年便结婚并息影的演员韩可露，今年6月与经纪公司SBD娱乐签约确定复出演艺圈，岂料本月传出已和丈夫离婚。

韩可露2014年与延玗臻（前译延宇振）主演《不要恋爱要结婚》，两人剧中活泼可爱的互动大受观众欢迎，双双开启了知名度。然而，韩可露隔年便宣布结婚，不过在筹备婚礼的期间被爆料「捏造家族史」，虽未影响婚期，但因丑闻淡出演艺圈。



当年，网路上有篇爆料文〈韩可露不是我的亲妹妹〉，疑似韩可露的「继姐」所写，表示自己与母亲、亲妹亲弟三人，和生父（韩可露继父）10几岁就断了联系，跟韩可露也没见过几次面，韩可露却经常在节目上为了塑造形象提到他们，对外声称「有名门大学出身、大10多岁的两个姐姐与哥哥」。

韩可露自己有个亲哥哥却从因非顶尖大学出生而从未提及，加上道歉是采取公开的道歉声明而非对当事人私下道歉，韩可露当时的形象可说是一夕间崩坏。

息影近7年，韩可露今年6月与SBD娱乐签约，虽然未有新作品消息，但已拍摄了全新形象照。时隔3个月，韩可露被披露7年婚姻已画下句点，韩可露取得双胞胎儿女扶养权，SBD娱乐随后证实「他们最近已协议离婚」。复出不久就传出已离婚，加上韩可露在复出前整理了IG将丈夫与儿女的照片全删除，不难让人联想韩可露是因为离婚才决心复出。



对於韩可露离婚消息，韩国网友的反应有好有坏，有人认为她演技好，能够复出演戏很为她开心，也有人觉得她当年捏造家庭背景太过分、道歉也不怎么诚恳，表示对她早就好感尽失。

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