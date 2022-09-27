如果這7對電視劇CP出演《換乘戀愛》，你撐哪一對？韓網友：最後一對絕對話題度爆炸！

韓戀愛真人秀《換乘戀愛》播出後收穫不少好評和討論，今年趁熱打鐵推出了第二季。 不禁引人聯想：如果韓劇裡那些曾經分手的情侶來出演的話，哪一對最有話題度呢？

1. 《那年，我們的夏天》具雄&國延秀

17歲初遇、交往5年、分手5年，直到現在心裡仍然只有對方一個人。 這樣的故事真的讓人超有代入感啊！



2. 《我的出走日記》崔氏&廉美貞

「崇拜我吧！」、「收到你的訊息，我就覺得像有錢入賬一樣開心」。 這兩人的語言風格實在很獨特，估計還沒等公開前任身份，大家就猜到是誰了！



3. 《柔美的細胞將》具雄&柔美&劉八筆

這位女出演者不得了，帶來了兩位前男友！一個對女生念念不忘但女生已經無感，另一個則是狠狠動搖女生的心之後又讓人猜不透他是什麼想法。 更精彩的是這兩位前男友也互相毫不退讓，想想就讓人多巴胺上升！



4. 《無法抗拒的他》朴宰彥&劉娜比

兩人一出場就因為超高顏值引起不小關注，居然還曾經是一對？ 根本是生活在另一個世界的人吧！有預感每播出一期都會誕生大量截圖XD



5. 《戀愛的發現》韓夏天&姜泰河

這兩人每天都因為雞毛蒜皮的事情爭吵不休，節目播出後觀眾也在網上一直討論誰對誰錯，直到最後得出結論：你們就還是在一起吧。



6. 《戀愛的溫度》李東希&張英

兩人在同間公司裡秘密交往了3年，分手後才曝光。 和上一對一樣也是每天吵來吵去，吵到觀眾都有點不敢看了，紛紛勸他們分手。 但神奇的是，這兩人兜兜轉轉，最後總是又回到對方身邊。



7. 《語意錯誤》張宰英&秋尚宇

男出演者之一好像很喜歡另一個男出演者，李龍真還開玩笑說這倆不會是情侶來的吧？ 沒想到真的被他說中了！網路上一整個狂歡XD



韓網友紛紛表示話題度王者毫無疑問是第7對：「我要看7！」、「原本以為第3組已經很猛，沒想到後邊還有7 kkk」、「看到7之後前面的都忘了kkk」、「最後那對一定會讓論壇暴動」、「《戀愛的溫度》讓人感到疲憊，但又好有趣kkk」、「從第1對開始都超想看」、「《戀愛的發現》吵得超有現實感，討論度一定很高 」、「拜託第7對一定要出演！」

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