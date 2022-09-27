如果这7对电视剧CP出演《换乘恋爱》，你撑哪一对？韩网友：最后一对绝对话题度爆炸！

韩恋爱真人秀《换乘恋爱》播出后收获不少好评和讨论，今年趁热打铁推出了第二季。 不禁引人联想：如果韩剧里那些曾经分手的情侣来出演的话，哪一对最有话题度呢？
1. 《那年，我们的夏天》具雄&国延秀
17岁初遇、交往5年、分手5年，直到现在心里仍然只有对方一个人。 这样的故事真的让人超有代入感啊！
2. 《我的出走日记》崔氏&廉美贞
「崇拜我吧！」、「收到你的讯息，我就觉得像有钱入账一样开心」。 这两人的语言风格实在很独特，估计还没等公开前任身份，大家就猜到是谁了！
3. 《柔美的细胞将》具雄&柔美&刘八笔
这位女出演者不得了，带来了两位前男友！一个对女生念念不忘但女生已经无感，另一个则是狠狠动摇女生的心之后又让人猜不透他是什么想法。 更精彩的是这两位前男友也互相毫不退让，想想就让人多巴胺上升！
4. 《无法抗拒的他》朴宰彦&刘娜比
两人一出场就因为超高颜值引起不小关注，居然还曾经是一对？ 根本是生活在另一个世界的人吧！有预感每播出一期都会诞生大量截图XD
5. 《恋爱的发现》韩夏天&姜泰河
这两人每天都因为鸡毛蒜皮的事情争吵不休，节目播出后观众也在网上一直讨论谁对谁错，直到最后得出结论：你们就还是在一起吧。
6. 《恋爱的温度》李东希&张英
两人在同间公司里秘密交往了3年，分手后才曝光。 和上一对一样也是每天吵来吵去，吵到观众都有点不敢看了，纷纷劝他们分手。 但神奇的是，这两人兜兜转转，最后总是又回到对方身边。
7. 《语意错误》张宰英&秋尚宇
男出演者之一好像很喜欢另一个男出演者，李龙真还开玩笑说这俩不会是情侣来的吧？ 没想到真的被他说中了！网路上一整个狂欢XD
韩网友纷纷表示话题度王者毫无疑问是第7对：「我要看7！」、「原本以为第3组已经很猛，没想到后边还有7 kkk」、「看到7之后前面的都忘了kkk」、「最后那对一定会让论坛暴动」、「《恋爱的温度》让人感到疲惫，但又好有趣kkk」、「从第1对开始都超想看」、「《恋爱的发现》吵得超有现实感，讨论度一定很高 」、「拜托第7对一定要出演！」
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