《青春MT》朴宝剑鲸吞白饭「吃播」超治愈！金裕贞自爆曾拍摄时撞鬼吓坏黄寅烨XD

要数近月最具话题的韩国综艺，《青春MT》绝对榜上有名！

节目由金成允导演担任制作人，号召他曾执导过的三部电视剧、合共十五位演员，包括朴叙俊、池昌旭和朴宝剑等人共同出演，史诗级的参与阵容不但堪称历代最强，韩流巨星曝光私生活的场面也是综艺史上难得一见！近日「国民妹妹」金裕贞便在节目上大谈撞鬼经，吓得黄寅烨「瞳孔地震」！

早前十五位演员重新分组，随即开车前往「试胆大会」，期间金裕贞自爆曾经在拍戏时撞鬼：「《拥抱太阳的月亮》有巫女们的戏份，那天拍摄结束后正准备离开，看见穿著巫女服的演员站在很远的对面，我心里想著『看来他们是来拍摄啊，一会要去打招呼。』结果到了那里却没有人，原来那天根本没有巫女们的戏份。」



此时朴宝剑发现一旁的黄寅烨吓得不时吞口水，还死命抓紧安全带，场面搞笑！



稍后黄寅烨更被点名到荒废学校取回指定物品，怕鬼的他不时恳求扮鬼的工作人员网开一面，令朴叙俊和朴宝剑不禁直呼可爱。



除了黄寅烨的反差萌，朴宝剑的「吃播」画面也是一大看点！有粉丝更纪录了人称「饭宝剑」的朴宝剑在短短数小时内暴风摄入四大块西瓜、大量果仁，以及数碗白饭；而他因为输掉游戏无法吃肉时，不但即时扁嘴、还以「小鹿眼睛」盯紧烧肉，表情萌爆！



其实朴宝剑曾坦承「吃」在他的生命里非常重要，近日他开直播与网民互动，也自爆事前吃了四个三文治、一杯辣炒年糕和八条炸紫菜饭卷，堪称韩国影视圈「大胃男神」！



《青春MT》是一部以韩国演员为主的综艺节目，十五位人气演员除了参与各种集体游戏增进感情，也藉著远离烦嚣的小旅行，累积新的友情和缘分，节目逢星期五在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可足本重温一众演员的话题作包括《云画的月光》、《拥抱太阳的月亮》和《便利店新星》等，煲尽精彩韩剧。

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