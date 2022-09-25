「双千万」电影《与神同行》将制作成电视剧！主人公是「律师陈季函」而非河正宇饰演的「阴间使者江林」

改编自同名网漫的电影《与神同行》，第1、2集缔造亮眼成绩，在韩观影人次均达千万以上。制作人元东渊表示将拍摄《与神同行》电视剧版，并公开与电影版本不同之处。





电影《与神同行》上、下两集分别在2017年、2018年上映，并掀起一股旋风。由河正宇、朱智勋、金香起、车太铉、李政宰、金东旭、都敬秀（EXO D.O.）、马东石等出演，票房与话题在当时可谓「两把抓」。

制作人元东渊在采访中透露，10年前他购买《与神同行》的版权时，就一起购买电视剧的版权。如果电影是「减法美学」，那电视剧就是「加法美学」。《与神同行》庞大的世界观只通过两小时的电影展现，其实蛮可惜的。

他还提到，有不少原作粉丝将「陈季函」从电影里去掉感到不满，所以电视剧版本会以陈季函律师作为主人公出现，并加上反派角色，故事大纲为陈季函律师驱逐反派，与别人展开合作的故事，与电影版本完全不同。电视剧版本预计通过OTT或电视台与OTT同步播出。



其实在电影《与神同行2》结尾有个「彩蛋」：阎罗王（李政宰 饰）问即将投胎转世的金秀鸿（金东旭 饰）要不要和他一起工作。如果直接用韩文翻译过来，是询问对方：「要不要一起做些珍奇的事情？」而「珍奇」与「季函」同音，让观众们纷纷讨论，立志要当法官却考八次才通过初试的他，未来或许会以「陈季函律师」在延伸作品中出现。至於电视剧怎么改，选角怎么选，让我们静待官方的消息。

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