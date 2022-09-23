【分集劇情】《說出你的願望》俊京被「拋棄」原因揭曉，她的世界顛覆了！尹基春報復泰植展露惡人本色（ep.14）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第14集裡尹基春對泰植展開報復，泰植不認無辜人受害而出面阻止，卻正中他的詭計......

*以下內容包含《說出你的願望》第14集關鍵劇情！



俊京真正的願望

泰植問俊京的願望是什麼，俊京表示是「不再被家人拋棄」。 泰植把當年的火災報道拿給俊京看，原來不僅錫俊因那場事故成為孤兒，俊京也是在事故中失去母親。 母親為保護她而受重傷身亡，為了不讓她難過而讓人保密。 俊京得知自己從未被家人拋棄，頓時大哭不已，趕快聯絡僑萊叫他當心錫俊。



惡人甦醒

尹基春刺傷社工並栽贓給僑萊、謠僑萊有殺人前科，還準備隊秀護士下毒手。 妍珠想要報警，尹基春拿出泰植當年打他的錄影，說要泰植入獄他才肯罷休，妍珠於是放棄。 泰植接到尹基春的挑釁電話後趕回醫院、差點就要殺了他，這時僑萊出現阻止，叫他不要中了尹基春的陰謀，自己卻陷入危險。



下集預告裡，似乎是尹基春叫停手下，帶著手下離開醫院。 妍珠叫他不要放棄，僑萊則說自己的願望已經實現了，問妍珠：「妳要不要跟我成為真正的一家人？」 泰植對精靈團隊許下最後一個願望！《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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