看得見的人遇上相信的人！全汝彬&李東輝&Nana新片《天外謎蹤》聯手追蹤外星人，中文正式預告公開！

《天外謎蹤》是一部外星喜劇驚悚影集，講述能看見外星人的「智孝」和一直尋找外星人的寶拉合作，為尋找智孝突然消失的男友，一步步接近未知神秘的四次元故事。

預告片裡，智孝（全汝彬 飾）周圍的所有電子屏幕發出「我在盯著你」的聲音，她甚至看到活生生的外星人站在路邊，而其他人絲毫沒有察覺。 每當電子裝置出現故障就會有人神秘消失，智孝的男友始國（李東輝 飾）就是這樣隨著一道神秘光線而人間蒸發。



智孝來到「外星語言專門事務所」，求助早已絕交的朋友寶拉（Nana 飾），表示男友可能是被外星人綁架。 兩人循著異常信號來到信奉外星人的宗教集團「天光傾聽教會」，意外發現一樁瘋狂的陰謀。



智孝和寶拉互相質問「妳瘋了嗎？」 ，字幕寫道「只要相信就不需要證據」。 著火的房間裡，墻上掛著神秘的句子：「必將使你看見你所不知的巨大且神秘之事。」 兩人終於見到將男友帶走的神秘光線，智孝堅定地說：「我要親眼見證。」



預告片中的外星人時大時小、變幻莫測，新公開的海報中，巨大外星人戴著綠色棒球帽，在智孝和寶拉身後露出一雙眼睛，緊張氣氛十足。



全汝彬說寶拉就像是讓智孝突破束縛、自在舞蹈的音樂，Nana說智孝是唯一讓寶拉感到自己還活著的朋友。 追蹤行動令平凡無聊的生活出現裂縫、陷入混亂，兩個有著相同信念的朋友也因此恢復關係，一同獲得成長。

《天外謎蹤》一共10集，將於10月7日在Netflix上架！



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