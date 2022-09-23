【分集剧情】《说出你的愿望》俊京被「抛弃」原因揭晓，她的世界颠覆了！尹基春报复泰植展露恶人本色（ep.14）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第14集里尹基春对泰植展开报复，泰植不认无辜人受害而出面阻止，却正中他的诡计......

*以下内容包含《说出你的愿望》第14集关键剧情！



俊京真正的愿望

泰植问俊京的愿望是什么，俊京表示是「不再被家人抛弃」。 泰植把当年的火灾报道拿给俊京看，原来不仅锡俊因那场事故成为孤儿，俊京也是在事故中失去母亲。 母亲为保护她而受重伤身亡，为了不让她难过而让人保密。 俊京得知自己从未被家人抛弃，顿时大哭不已，赶快联络侨莱叫他当心锡俊。



恶人苏醒

尹基春刺伤社工并栽赃给侨莱、谣侨莱有杀人前科，还准备队秀护士下毒手。 妍珠想要报警，尹基春拿出泰植当年打他的录影，说要泰植入狱他才肯罢休，妍珠於是放弃。 泰植接到尹基春的挑衅电话后赶回医院、差点就要杀了他，这时侨莱出现阻止，叫他不要中了尹基春的阴谋，自己却陷入危险。



下集预告里，似乎是尹基春叫停手下，带著手下离开医院。 妍珠叫他不要放弃，侨莱则说自己的愿望已经实现了，问妍珠：「你要不要跟我成为真正的一家人？」 泰植对精灵团队许下最后一个愿望！《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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