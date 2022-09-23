郑丽媛&李奎炯《争锋相辩》扮律师一个太精明一个太憨厚？首播一连串反转引观众惊艳（含EP.1-2剧透）

原本很好笑，后来画风骤变！！话说，有没有人跟小编一样想看他们感情线～

郑丽媛与李奎炯主演的《争锋相辩》已於21日开播，首播2集情节有搞笑之处也有惊悚之处，特别是反转之处颇受赞许与讨论，一些网友评价「很惊艳」。

首集大致交代故事背景，呈现卢昔意（郑丽媛 饰）与左时白（李奎炯 饰）这两位迥然不同的律师为何会在法庭上交锋结下缘分。左时白性格古怪，为了关於避孕药副作用的案子竟亲自吞避孕药；卢昔意手段狠毒，为了打赢审判竟要求委托人自杀。



第2集就是一连串反转的开始，首先，卢昔意一当上张山律师事务所合伙律师就被告发教唆委托人自杀，然而实情却不是那样。卢昔意表面上确实是那样做了，实际上却是在帮助委托人兼好友李顺英，她要对方做的仅是「做做样子」把事情闹大，更透露对方张山接下来的做法。



卢昔意以为能顺利玩两面手法讨好两边，却浑然不知告发自己的人是张山代表张基道。张基道的手段也相当有趣，他只是为了选举暂时调离卢昔意罢了，所以故意丢个诱饵让卢昔意犯错、找藉口调离她。张基道还想利用卢昔意，便要求卢昔意到清净市一面当公设辩护人，一面替他做事。



卢昔意来到清净市，再度遇见冤家般的左时白甚至成为了办公同事。首次下班，卢昔意便遇上前委托公司江城制药曹贤植代表（也是张基道的叔叔），曹贤植对她毛手毛脚邀她开房间。一阵混乱之下，左时白阻止了曹贤植甚至欲对他动粗。



然而当晚，曹贤植遭谋害身亡，做案者和左时白戴著同款手表。



第2集结尾短短10分钟的反转引发网友讨论，对於第2集不断反转的内容也以「惊艳」评价。卢昔意也许不如想像中精明，左时白也没有那么憨厚，左时白甚至能私下做案掩人耳目！？



《争锋相辩》首播就让主角陷入悬案疑云中，和tvN刚开播的《BLIND》有异曲同工之妙，左时白究竟是不是真凶？同款手表就是证据，还是剧情刻意故布疑阵？另外，卢昔意与左时白是否会有感情线亦受观众瞩目。



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