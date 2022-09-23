看得见的人遇上相信的人！全汝彬&李东辉&Nana新片《天外谜踪》联手追踪外星人，中文正式预告公开！

《天外谜踪》是一部外星喜剧惊悚影集，讲述能看见外星人的「智孝」和一直寻找外星人的宝拉合作，为寻找智孝突然消失的男友，一步步接近未知神秘的四次元故事。

预告片里，智孝（全汝彬 饰）周围的所有电子屏幕发出「我在盯著你」的声音，她甚至看到活生生的外星人站在路边，而其他人丝毫没有察觉。 每当电子装置出现故障就会有人神秘消失，智孝的男友始国（李东辉 饰）就是这样随著一道神秘光线而人间蒸发。



智孝来到「外星语言专门事务所」，求助早已绝交的朋友宝拉（Nana 饰），表示男友可能是被外星人绑架。 两人循著异常信号来到信奉外星人的宗教集团「天光倾听教会」，意外发现一桩疯狂的阴谋。



智孝和宝拉互相质问「你疯了吗？」 ，字幕写道「只要相信就不需要证据」。 著火的房间里，墙上挂著神秘的句子：「必将使你看见你所不知的巨大且神秘之事。」 两人终於见到将男友带走的神秘光线，智孝坚定地说：「我要亲眼见证。」



预告片中的外星人时大时小、变幻莫测，新公开的海报中，巨大外星人戴著绿色棒球帽，在智孝和宝拉身后露出一双眼睛，紧张气氛十足。



全汝彬说宝拉就像是让智孝突破束缚、自在舞蹈的音乐，Nana说智孝是唯一让宝拉感到自己还活著的朋友。 追踪行动令平凡无聊的生活出现裂缝、陷入混乱，两个有著相同信念的朋友也因此恢复关系，一同获得成长。

《天外谜踪》一共10集，将於10月7日在Netflix上架！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻