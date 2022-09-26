今夏最熱血療癒韓劇！回顧《今日的網漫》勵志&反思「九大金句」哪一句最觸動你心呢

小編最喜歡「原來你一直都在提醒我，其實我也是一朵花」：）

由金世正、崔丹尼爾、南潤壽主演的網漫編劇職場劇《今日的網漫》，雖然以慘澹收視落幕，但戲裡不少動人場面與台詞備受讚許，可說是2022今夏最熱血且療癒人心之韓劇。

以下小編就精選劇中金句，如同劇中的「溫心」，或許觀眾可以拿張便條紙記錄下來，放在顯眼之處時刻提醒自己♥

「我會比現在更努力，因為那是我們可以改變的未來。如果全力以赴去做事，自身周圍的風景自然會發生變化的。」



「逃跑後抵達的地方不會有樂園。」（《烙印戰士》）



「沒拿到奧運金牌不代表我的人生很失敗，也不是拿到金牌就代表我很成功。無論有沒有實現，那都是我珍貴的夢想，我只不過是有了新的夢想而已。」



「原來你一直都在提醒我，其實我也是一朵花。」



「他把我稱之為人，但是若有人能夠成為他人的神，那大概只有父母吧！畢竟孩子的世界，是父母所建構的。」



「結束，意味著另個希望的開始，希望是可以守護的。」



「大家每天都在打造自己的故事，也許有些時候會認為自己走錯方向，但過了幾天後，可能會發現已經成為自己的路。」

「即使有人走得跌跌撞撞，但我們在自己的那條路上，每天都會再前進一點，並堅持到最後。」

「雖然偶爾也會站在需要作出抉擇的分叉路上，但我們仍舊每天都在書寫自己的故事，因為人生就是長篇敘事，就像是今日的網漫一樣，每天都會更新章節。」



上述哪一句話，最觸動你的心呢？

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