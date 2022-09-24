郑丽媛为宣传《争锋相辩》拿Super Junior成员帐号协商，始源接电话秒答应：「我的SNS就是努那的」

始源这句话好撩～换神童接电话又是另一回事了XDD

Super Junior神童主持的网路节目《与我见面吧》（만나달라）21日播出的最新一集，来宾为‎Disney+原创剧《争锋相辩》演员郑丽媛与高圭弼，神童的队友始源在节目中也声音出演！

《与我见面吧》是档利用神童导演的长才设计的节目，来宾来可以拿拍摄的该集节目72小时内的观看次数，换取神童替自己宣传，宣传内容与宣传地点都可以协商。郑丽媛要求的宣传地点都相当有创意，可以说是整集的最大笑点！

观看次数达1万如何？郑丽媛竟提议：「在神童住的公寓电梯里张贴海报。」神童听了愣愣地回答：「那个……那个不是我可以决定的。」后制还在他头上标注：我只是个房客。



郑丽媛理解了之后改变主意：「那么在Super Junior追踪人数最多的成员帐号里，留言放我们的宣传影片连结。」要求神童到成员SNS帐号留言。神童对这个提议倒很感兴趣，马上打给了追踪人数最多始源，不过对方没接听。

结果后面的协商不停提到始源，2万人次的话，郑丽媛与高圭弼可以一起到始源那边留言分享连结；5万人次的话，始源要把宣传片发布到SNS限时动态上。郑丽媛还想加码5万人次时让神童也发限时动态，神童委屈的说：「为什么是你来决定，那是我的SNS！」



商讨10万人时，始源就回电了，不过不是回电神童而是郑丽媛，神童接起来就问：「为什么不是打给我，我有点失望。」始源平淡的回答：「失望就失望吧！」神童也只能接受了。



神童询问始源能否使用他的SNS宣传郑丽媛的新剧，郑丽媛便接著问能否在SNS页面上直接发文宣传，大概要放3个月直到剧终，始源马上答应了！更说：「我的SNS就是努那（姐姐）的。」不过神童很快就丢一句「你真无趣」然后挂始源电话。



其实郑丽媛与始源是多年好友了，两人2012年曾合作过电视剧《电视剧帝王》，剧终之后还保持著联系，也难怪始源会一口答应了。对比之下，始源和神童这对17年队友果真是「橱窗组合」，Super Junior式的「日常互相伤害」相当搞笑。

▼郑丽媛与始源过往合照



▼完整节目影片（和郑丽媛因同个美容室而结识的BLACKPINK ROSÉ也有声音出演！）



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