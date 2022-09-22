[分集劇情]《依法相愛吧》「我也喜歡妳」李昇基不再隱藏要李世榮耐心等等、Law Café神秘咖啡師救霸凌學生（EP6）

[有雷]《依法相愛吧》李昇基終於也不再隱瞞自己的心意啦！李世榮聽了連飯都不吃直接奔回家享受這甜蜜感。李世榮同時也越來越了解父親當年的事件真相，若發現李昇基與都韓建設的關係，兩人感情是否會生變呢？

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《依法相愛吧》都韓建設代表李片雄（趙漢哲飾）大動作來拜訪金宥利（李世榮飾）的Law Cafe，除了提出挖角要求，更透露金正浩（李昇基飾）在擔任檢察官期間曾大舉調查都韓建設，這點讓金宥利相當訝異，也推測到正浩是否因此事件而離開了法律界。



宥利生病了，金正浩讓她休息而自己替她進行店內的法律諮詢，不過他可沒有金宥利的耐心，上門來諮詢的人全部被他認定有犯罪事實而且被他罵走。最後勉強接受了一位高中女學生，想找回自己不小心在二手網站賣掉的釣魚竿。一群人協助女學生找到買家後，卻在現場巧遇一位男學生遭同學霸凌的事件，駐店的咖啡師恩江似乎相當有共鳴，想幫助這位學生。



金宥利生病期間，看了前主管給他的一本小說，發現情節與自己父親的事件幾乎相同，她除了好奇作者是誰，也開始正視當年父親的事件。她找到了之前父親的同事，才發現整起事件造成多人喪生並非父親的失誤，而是現場起火時逃生通道卻因堆滿雜物而讓大家無法逃脫。她知道之後到父親墳前大哭一場。



宥利回到咖啡廳打算也與正浩分享，此時正浩卻在飯桌前表白，「要向妳走去之前，我需要處理的事有點多」，心急的金宥利確認正浩也喜歡她的心意後，開心地連飯都不吃了，還要求正浩「日落後請保持距離」以免讓她越來越心急。兩人的戀情終於出現曙光。



遭霸凌的男學生旻奎前來Law Café諮詢，想知道是否未滿14歲完全沒有法律責任，令人對於他接下來可能採取的行動感到不安。咖啡師恩江甚至告訴旻奎可以製造一個危險現場，他會當目擊者指認那些壞孩子企圖放火傷害旻奎，但這樣的偽證行為是對的嗎？當警察盤問時，正浩竟跳出來幫助恩江一起做了假口供？



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