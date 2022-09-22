真的是至親之間的Diss！孝淵看到俞利更換簽名後狂「吐槽」：「有點裝模作樣，請大家以寬容的心來理解」

少女時代在今年8月帶著第七張正規專輯《FOREVER 1》回歸。近日，官方頻道也公開音樂放送的後台花絮。

即使行程非常忙碌，她們必須在一大早就開始梳化，甚至在《SMTOWN》演唱會結束後，就要馬上趕去進行錄製。但因為是時隔許久和粉絲們見面，看得出來成員們都非常興奮又開心。



而孝淵還在鏡頭前賣起專輯：「一張是16000韓幣，兩張的話...23000韓幣。」還說上面是有簽名的，簽名越多、優惠越多（如果真的，大家應該搶著買吧 XD）。看到專輯的簽名後，孝淵開始吐槽：「這個簽名寫的是權俞利嗎？雖然在《打包袱》之前也作為演員在活動，但因為《打包袱》的收視超過10%以上，所以換了簽名。因為是演員，所以要簽全名，有點...裝模作樣，但還是請大家以寬容的心來理解！哎喲～說完之後好舒坦。」



之後，俞利進行解釋：「其實我換過兩次簽名，因為...想要簽快一點，一筆就能簽完的簽名。」孝淵也問：「那麼對最後『權俞利』這個簽名滿意嗎？」俞利表示：「很滿意！因為這也是我的卡片簽名。」



兩人一搭一唱真的太爆笑！網友：「孝淵說話的樣子太搞笑了」、「特別喜歡孝淵和俞利，因為兩人太好，會互相Diss，真的特別好笑」、「像是在挖苦人，卻指出是什麼作品、收視率多少，是真朋友」、「真朋友之間互相Diss」、「不是...讓你拍音樂放送幕后花絮，為什麼拍起情境劇」、「俞利的笑聲更搞笑」、「以寬容的心來理解 哈哈哈哈」等等。

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