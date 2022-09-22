鄭雨盛回歸小熒幕拍戲，搭檔「冬天醫生」申賢彬，翻拍經典日劇《跟我說愛我》

男神鄭雨盛時隔10年正式重返小熒幕。

近10年間，鄭雨盛一直在大銀幕中亮相，本次暌違多年重拍電視劇，確定主演《跟說我愛我》（暫定名），另觀眾們十分振奮，期待影帝在小銀幕上的表現。 本次男神搭檔的女主角是憑藉《機智醫生生活》系列劇中「張冬天」一角而爆火且備受觀眾喜愛的申賢彬。



《跟我說愛我》講述了通過畫畫表達情感的聽障人士車振宇和用聲音表露內心的鄭慕恩之間的命運羅曼史。 同名日劇由豐川悅司和常盤貴子主演，於1995年在日本TBS電視台播出，引爆收視熱潮，一舉拿下當年TV電視劇賞最佳電視劇和最佳男、女主角等多個獎項。

鄭雨盛上一次拍攝電視劇還是10年前的《吧嗒吧嗒，他和她心跳的聲音》，雖然2020年接替因飲酒駕駛而退出的裴成佑拍攝了《飛吧，開天龍》，但韓媒認為嚴格來說《跟我說愛我》才是他正式的小螢幕回歸作。 鄭雨盛飾演的車振宇是一名聽障人士，他毫不在意世俗的偏見，更願意沉浸在自己寂靜的世界中作畫。 而申賢彬扮演的鄭慕恩則是個坦然接受並尊重身邊的一切，勇敢追求愛情和夢想的堅韌女生。



此外，《跟我說愛我》邀請了《雲畫的月光》的編劇金敏貞執筆，由大熱韓劇《那年，我們的夏天》導演金允真掌鏡，將於年末正式開機拍攝。

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