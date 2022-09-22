郑雨盛回归小荧幕拍戏，搭档「冬天医生」申贤彬，翻拍经典日剧《跟我说爱我》

男神郑雨盛时隔10年正式重返小荧幕。

近10年间，郑雨盛一直在大银幕中亮相，本次暌违多年重拍电视剧，确定主演《跟说我爱我》（暂定名），另观众们十分振奋，期待影帝在小银幕上的表现。 本次男神搭档的女主角是凭藉《机智医生生活》系列剧中「张冬天」一角而爆火且备受观众喜爱的申贤彬。



《跟我说爱我》讲述了通过画画表达情感的听障人士车振宇和用声音表露内心的郑慕恩之间的命运罗曼史。 同名日剧由丰川悦司和常盘贵子主演，於1995年在日本TBS电视台播出，引爆收视热潮，一举拿下当年TV电视剧赏最佳电视剧和最佳男、女主角等多个奖项。

郑雨盛上一次拍摄电视剧还是10年前的《吧嗒吧嗒，他和她心跳的声音》，虽然2020年接替因饮酒驾驶而退出的裴成佑拍摄了《飞吧，开天龙》，但韩媒认为严格来说《跟我说爱我》才是他正式的小萤幕回归作。 郑雨盛饰演的车振宇是一名听障人士，他毫不在意世俗的偏见，更愿意沉浸在自己寂静的世界中作画。 而申贤彬扮演的郑慕恩则是个坦然接受并尊重身边的一切，勇敢追求爱情和梦想的坚韧女生。



此外，《跟我说爱我》邀请了《云画的月光》的编剧金敏贞执笔，由大热韩剧《那年，我们的夏天》导演金允真掌镜，将於年末正式开机拍摄。

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