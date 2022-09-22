「美麗是原罪，連呼吸都要被罵嗎？」繼「草莓事件」後，IVE張員瑛玩遊戲又被罵慘！

IVE張員瑛真的慘，上次吃個草莓被罵，這次玩個遊戲又被罵慘。

今年18歲的張員瑛是K-POP五代團IVE的人氣成員，一舉一動都備受關注，腿長腰細臉小貌美，過個生日收到的粉絲禮物都價值上億（韓幣），還是不少奢侈品牌的寵兒，小小年紀財力就已經超出了不少同齡人。舞台上的張員瑛每次演出都很賣力，各種風格隨意切換，努力營業、自我管理嚴格的她可以說是「天生的愛豆」。對於這樣的女孩，一半的網友在誇獎，還有一半人在辱駡，她每一次亮相都夾雜著爭議，無論做什麼都被某些人詬病，彷彿連她呼吸都是錯的。

양손으로 딸기먹는 장원영 실화임???? 진짜 애기토끼아니야 pic.twitter.com/jEIJvw9mbj — 체리씨 (@_Cherish10) April 9, 2022

「草莓事件」沒過去多久，張員瑛又被罵了，這次則是因為玩遊戲。IVE成員們一同出遊，被分為青春組和浪漫組，兩個組分別體驗纜車和獨木舟。所有的成員都想要乘坐纜車，因此不得不通過抽籤來決定。張員瑛、秋天和李瑞抽到了「浪漫組」，需要坐獨木舟。想要體驗纜車的張員瑛擔心地反復詢問「獨木舟是不是水裡的那種船」，此時Liz表示很想體驗獨木舟，張員瑛立即表示「我們交換吧」，兩人在節目組的許可之下順利換組，都選到了自己心儀的體驗專案。不過，交換之後的小組成員因和之前一樣，安兪真為了提升節目趣味提議重新抽籤，第二次遊戲結果則是安兪真、Rei、李瑞為「浪漫組」，張員瑛、秋天和Liz為「青春組」。

從節目來看，似乎沒有任何問題，但部份網友因張員瑛的表情和行為指責她。他們稱：「張員瑛一開始選中獨木舟之後明顯一副討厭的表情，Liz才提出交換的」、「第二次福不福遊戲裡，張員瑛死盯著工作人員手裡的槳，所以才那麼快選出纜車的簽，得償所願。只選一些讓自己舒服、可以看起來美美的的事情，一副想要獲得公主待遇的樣子」等。

不過，大部份網友還是站在了張員瑛這一邊，力挺「她就是很有眼力見啊，懂得爭取自己的權益有什麼不對」、「她到底有什麼讓你們不滿，天天挑刺」、「你們是有多醜才嫉妒她，沒事找事」、「美麗是原罪，連呼吸都要被罵嗎」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞