「美丽是原罪，连呼吸都要被骂吗？」继「草莓事件」后，IVE张员瑛玩游戏又被骂惨！

IVE张员瑛真的惨，上次吃个草莓被骂，这次玩个游戏又被骂惨。

今年18岁的张员瑛是K-POP五代团IVE的人气成员，一举一动都备受关注，腿长腰细脸小貌美，过个生日收到的粉丝礼物都价值上亿（韩币），还是不少奢侈品牌的宠儿，小小年纪财力就已经超出了不少同龄人。舞台上的张员瑛每次演出都很卖力，各种风格随意切换，努力营业、自我管理严格的她可以说是「天生的爱豆」。对於这样的女孩，一半的网友在夸奖，还有一半人在辱駡，她每一次亮相都夹杂著争议，无论做什么都被某些人诟病，彷佛连她呼吸都是错的。

양손으로 딸기먹는 장원영 실화임???? 진짜 애기토끼아니야 pic.twitter.com/jEIJvw9mbj — 체리씨 (@_Cherish10) April 9, 2022

「草莓事件」没过去多久，张员瑛又被骂了，这次则是因为玩游戏。IVE成员们一同出游，被分为青春组和浪漫组，两个组分别体验缆车和独木舟。所有的成员都想要乘坐缆车，因此不得不通过抽签来决定。张员瑛、秋天和李瑞抽到了「浪漫组」，需要坐独木舟。想要体验缆车的张员瑛担心地反复询问「独木舟是不是水里的那种船」，此时Liz表示很想体验独木舟，张员瑛立即表示「我们交换吧」，两人在节目组的许可之下顺利换组，都选到了自己心仪的体验专案。不过，交换之后的小组成员因和之前一样，安兪真为了提升节目趣味提议重新抽签，第二次游戏结果则是安兪真、Rei、李瑞为「浪漫组」，张员瑛、秋天和Liz为「青春组」。

从节目来看，似乎没有任何问题，但部份网友因张员瑛的表情和行为指责她。他们称：「张员瑛一开始选中独木舟之后明显一副讨厌的表情，Liz才提出交换的」、「第二次福不福游戏里，张员瑛死盯著工作人员手里的桨，所以才那么快选出缆车的签，得偿所愿。只选一些让自己舒服、可以看起来美美的的事情，一副想要获得公主待遇的样子」等。

不过，大部份网友还是站在了张员瑛这一边，力挺「她就是很有眼力见啊，懂得争取自己的权益有什么不对」、「她到底有什么让你们不满，天天挑刺」、「你们是有多丑才嫉妒她，没事找事」、「美丽是原罪，连呼吸都要被骂吗」等。

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