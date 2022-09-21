「這髮色凡人勿輕易嘗試～」BLACKPINK Jennie那些橘髮造型美到讓人無語的瞬間：登台、私服都好看不突兀！

「這髮色凡人勿輕易嘗試～」BLACKPINK Jennie那些橘髮造型美到讓人無語的瞬間：登台、私服都好看不突兀！

明星   2022年9月21日   星期三10:20   Lorrie  

（封面圖源：IG@blackpinkofficial）

這個髮色有人染過嗎？

偶像常為舞台造型染上各種鮮豔髮色，而且很多都是一般不常見的顏色！Jennie先前染上橘色頭髮，下了舞台換到日常生活中，Jennie的造型還是美的令人讚嘆，沒有翻車過，到底怎麼駕馭這顏色的！

Jennie用黑色平口小洋裝，造型隨性性感，雖然是在車內透著陽光的環境下隨手捕捉的畫面，她看起來仍是氣場十足像個女王，明亮髮色搭上黑洋裝，還透露些微危險誘惑氛圍。

被人發現出沒在Coachella音樂節的Jennie，紮了鬆鬆的長辮配美式裹胸上衣，休閒活潑又超辣，這樣的Jennie給我來一打！

即使是鮮豔奔放的髮色，用簡單的白坑條t恤也有暖柔溫順的造型詮釋。在角落喝著熱茶，窗戶剛好透進一束午光，看起來是個安穩恬靜的靜謐午後，想來睡個懶洋洋的午覺了～

BLACKPINK在登上《滾石雜誌》封面時，一頭微波浪長橘髮穿上裸色馬甲的性感辣裝，Jennie在花絮裡笑起來又像小女孩一樣俏皮可愛～在雜誌專訪中也透露在團體裡的真實心聲，讓大眾深入了解BLACKPINK背後的故事。

你覺得橘髮Jennie時尚嗎？最近Clalvin Klein的廣告也有小橘子Jennie喔！看來橘髮Jennie很受時尚界寵愛呢～

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