朱鐘赫到《我家的熊孩子》當嘉賓～突然爆料驚呆眾人：和他人同居中，已經第8年了！

男演員朱鍾赫做客《我家的熊孩子》，自爆和他人同居8年，震驚所有觀眾。

朱鐘赫是前不久剛剛殺青的熱播劇《非常律師禹英禑》中「權敏宇」的扮演者，被禹英雨調侃稱為「權謀術數」，他也憑藉該角色給觀眾們留下了深刻的印象。《我家的熊孩子》是朱鐘赫第一次參與錄製的綜藝節目，一登場就顯得非常緊張，媽媽們慈祥地安慰他「把我們當成自己的媽媽就行」。



朱鐘赫爆料自己每次緊張的時候就會自我催眠，這個方法還是姜其永告訴他的，「之前拍照的時候會緊張，其永哥就讓我大喊十次'我是GD'，這之後每次想要擁有自信的時候我都會照做一遍。」



接著朱鐘赫又透露自己正在和一名認識很久的演員哥哥「第8年同居中」，之前兩人更是像夫妻一樣同住在一個房間裡，現在才各住一間，「其實之前有過5人一起住的經歷，現在只有我和那個哥哥兩人，房間門對門。」



當中亦表示「即使一起生活了8年也從來沒吵過架，這是我們兩個人的家，會互相照顧。從小我就想要一個哥哥，他讓我有了這種感覺，他真的就和我親哥一樣，連家人之間不太會表達情緒這點都很像，還經常請我吃飯。」



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