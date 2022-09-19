《步步驚心：麗》「四樹CP」又有售後啦！李準基在地方拍攝中，為了看 IU 演唱會而趕回首爾

IU 在17日、18日於首爾奧林匹克主競技場舉辦演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》，這兩天也有不少藝人到場。

李準基也在 IG 上傳和 IU 的合照和演唱會花絮照，並寫下：「這大概就是擁有全世界的心情吧？愉快地觀看（演唱會），不知不覺讓我也幸褔地感受像擁有全世界一樣，讓所有人感到幸福的禮物！知恩啊，謝謝你，辛苦了，真的太了不起了！獲得了巨大的靈感和力量回到拍攝地。」



據悉，李準基目前在地方拍攝新劇《阿斯達年代記2》，為了看演唱會而趕到首爾。



兩人在2016年拍攝《月之戀人－步步驚心：麗》而成為好友，更曾擔任過彼此見面會的嘉賓，對方有新作品都會送上咖啡車應援，李準基之前還客串 IU 主演的《德魯納酒店》，延續溫暖的友情。這次「四樹CP」再合體，讓網友紛紛表示：「李準基的文字太溫暖了」、「真的一直相處得很好，看起來太棒了」、「我到現在都還無法忘記《步步驚心：麗》」、「太暖太棒了」等等。



除了李準基外，「皇甫妍華」姜漢娜也有到場，她也上傳和 IU 的合照：「最棒的演唱會 #GODIU」而李準基也在貼文回覆：「漢娜啊～真的好久不見！見到你真的很開心。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞