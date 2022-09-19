[分集劇情]《Good Job》丁一宇變身清潔工揪職場霸凌！與俞利暫時「假失蹤真渡假」感情急速升溫！（EP7－8）

[有雷]《Good Job》丁一宇與俞利這對主線CP終於也開始進入曖昧了！身為會長的丁一宇偕俞利扮成清潔工揪出公司職場霸凌真相，不料卻遭人綁架並刺傷，逃出過程中就此失蹤生死未卜。原來他隱藏自己只為揭開對手的惡劣行徑！而與俞利在躲藏過程中也度過難忘的時光！

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《Good Job》公司內部應為姜泰俊手下的金部長，發表了內部告發的信件攻擊姜泰俊後便失蹤了，又成為了殷善宇（丁一宇飾）調查的目標。透過監視器發現金部長並未離開公司，於是殷善宇以及祕書身分已被揭穿的世蘿（俞利飾）一起變裝為清潔工，以便在公司內自由進出各部門。藉此機會也發現了公司在姜泰俊的指示下有歧視清潔人員的數種規定。



原來公司內部的鄭科長不滿平時金部長對女性下屬們的職場霸凌，於是想藉機製造金部長以及姜泰俊的嫌隙，目的是逼迫握有許多姜泰俊貪污證據的金部長，為了在公司生存而必須公開這些資料。金部長不但被內部調查還被姜泰俊撇清關係，不過殷善宇也有許多正在調查的部分，包含姜泰俊想竊取對手公司機密、挪用公款貪汙、吸毒，最重要的是與項鍊最相關的吳雅拉演員事件。不過關於項鍊，殷善宇認為他的背後另有其人。



此事件後善宇送世蘿回家後，與許多黑衣人扭打並被刺傷腹部，世蘿用超級視力看見他被綁架了，雖然找來了好友鎮慕（音文碩飾）以及娜熙，三人一起將善宇從黑社會手中救出，但在逃亡時善宇卻不慎摔落山谷，就此音訊全無。甚至電視上開始出現了善宇與黑社會有著毒品糾葛的報導。世蘿決定獨自上山找尋善宇，不過同時黑社會的人也正在搜尋山中，而善宇卻平安出現了，原來他正不動聲色躲在自己的老家。



善宇在跌落山谷時看見了姜泰俊的左右手金秘書，於是斷定這些黑社會就是姜泰俊所指派，他想營造自己已死亡的假象，暗中觀察姜泰俊父子接下來的計畫。善宇與世蘿在這幾日內也相互更加了解，除了有著更多的肢體接觸以外，也發現了善宇的母親就是時常到世蘿所在的孤兒院做公益的天使阿姨。世蘿飽受惡夢困擾，善宇也整晚守護她入睡。



如同善宇所預期，姜泰俊父召開了臨時董事會，即將成為殷強集團的繼任會長，善宇自然在關鍵時刻再度登場，這對父子將有什麼樣的反應呢？



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