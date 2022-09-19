IVE安俞真到底是漂亮還是帥氣？論壇討論度超高的大勢全能偶像安俞真成話題中心！

不論是漂亮還是帥氣，安狗狗瘋起來就沒別人的事了。

在節目《Biong Biong 地球娛樂室》中超圈粉的 IVE 隊長安俞真，最近在論壇討論度超高，雖然有出色的外型，但骨子裡卻藏著超瘋的個性，還被稱為「眼睛清澈的瘋子」！而最近大家發現俞真在《Biong Biong 地球娛樂室》似乎特別漂亮，節目裡的裝扮多走度假休閒風格，搭配清爽的淡妝，底子本來就很好的她看起來又更美了，和較濃的舞台妝相比，更顯得清新自然，有人還說這樣的她超可愛，光看著都被治癒，確實有乾淨的獨特魅力！

另外還有人說安俞真眉眼之間似乎也有點帥氣？仔細看還真的帶點英氣，挺有古代俠女的感覺～雖然她年紀小，個性卻很穩重，果然是在團體裡擔任隊長的料！有網友說自己的媽媽超愛她，看來粉絲遍布各年齡層了XD

俞真在《Biong Biong 地球娛樂室》不知圈了多少新粉，個性開朗大方又搞笑，能可靠的帶路、破關，偶爾也會和姐姐們撒嬌，難怪大家都好寵她～在節目上她的綜藝感也是發揮得淋漓盡致XD

有人表示本來完全不認識她，是因為節目上可愛的性格而大入坑。無論俞真的風格是漂亮還是帥氣，她都駕馭的超好，是各方面都超有魅力的Ace啊～



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