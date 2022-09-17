現實洪班長！金宣虎全額捐出話劇出演費，幫助颱風災民渡過難關

金宣虎援災的對象正是去年拍攝《海岸村恰恰恰》的城市——浦項，讓人感受到他的溫暖善良與感恩之心。

超強颱風軒嵐諾近日橫掃韓國，在南方多地造成土石流、淹水等嚴重災情。 昨日韓國Hope Bridge全國災害救援協會透露，使用由金宣虎出資運營的餐飲車向浦項市大松面的災民及志工1000人提供了茶果。 考慮到災民的年齡層和偏好，金宣虎特地選擇了年糕禮盒和水果等食物，並提供咖啡、果汁等10餘種飲料，令人感受到他的細心。



金宣虎所屬社S.A.L.T.娛樂公司表示：「金宣虎希望捐出話劇《Touching The Void》的全部出演費，用以幫助因颱風失去家園的災民。 與Hope Bridge商議後決定提供茶果。 希望為災民恢復日常生活盡一些綿薄之力。」

Hope Bridge表示：「災難發生時最需要的救護之一就是食物。 非常感謝金宣虎的幫助，希望讓更多人了解他的善良影響力。」 因受災而在倉促慌亂裡度過中秋的災民，也向金宣虎和Hope Bridge表達了感謝。



金宣虎去年10月爆發私生活爭議後中斷所有活動、在公眾面前消失，直到今年3月才再次被粉絲目睹在泰國拍攝電影《悲傷熱帶》，7月正式通過話劇《Touching The Void》重返舞台。 目前金宣虎的IG暫停更新，由所屬社經營的賬號每週分享其近況。



金宣虎主演的《海岸村恰恰恰》去年在浦項多地取景拍攝，看得出他對浦項仍有深厚感情。 粉絲感歎：現實生活中的金宣虎也如同戲中的洪班長一樣，總是發自內心地幫助需要幫忙的人。



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