NCT 127 专辑封底竟漏印一位成员！网友：「历代级失误、SM员工连自家组合有几人都不知道吗」

人气男团 NCT127 在16日带著正规四辑《疾驰 (2 Baddies)》回归。

专辑发行后，却被粉丝们发现专辑封底的团体照，漏印成员（道英）。有网友还发文写下：「不是拼错字母，也不是漏写了名字，而是直接漏掉一个人。」

这也在韩网引发热烈讨论，网友：「堪称业界传奇」、「居然漏掉了金道英」、「一共只有9个人，居然还能出现这种失误」、「可以说是历代级失误了」、「SM又要给购买专辑的粉丝们发送贴纸了吗」、「我一个路人都无语了」、「被遗漏的成员和他的粉丝们肯定超难过吧」、「员工是连自家组合有几个人都不知道吗」等等。



随后，SM娱乐也发表声明，表示：「首先向在专辑封面设计过程中，没能仔细检查发生失误而伤心的粉丝们，以及成员道英在内的 NCT127 的成员们表示诚挚的歉意。确认图片印刷遗漏后，寻找了今日发行的专辑照片更换方法，但经过确认，专辑已经向各预购处、购买者进行配送，很难回收。对与收到发生遗漏印刷的 Digipack 版本的购买者们，将会尽快重新制作册子并重新发送，相关细节事项将另行通知。再次让粉丝们担心了，非常抱歉。」

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