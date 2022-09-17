《機醫》曹政奭、鄭敬淏、金大明、田美都送咖啡車給「忙內」柳演錫！官方 IG 還更新五人最新合照

近日，《機智醫生生活》的「99s」曹政奭、鄭敬淏、金大明、田美都為正在拍攝新劇《愛情的理解》的「忙內」柳演錫送上應援咖啡車。

咖啡車的橫幅寫著「我們忙內演錫就拜託大家了，演錫的姊姊和哥哥們敬上」、「所有演員、工作人員們，請享用甜甜的咖啡和冰淇淋，今天也要加油哦！99s 敬上」、「演錫啊～多吃一點」等。五人的感情真的太好了，只要有人有新作品或是活動，都會為彼此送上應援啊～！

구구즈가 유연석 현장에 커피차 보냈네



오늘도 화이팅하세용가리<< 누구 멘트냐고ㅠㅋㅋ pic.twitter.com/AruRJPpDD9 — (@pa1lette) September 16, 2022

此外，《機智醫生生活》還更新了他們的近況照，並寫下：「已經一年了，99s 的近況，想念各位，不是在玩，不要忘記機醫。」原來...五人幫又一起去露營了嗎？這也讓粉絲紛紛留言：「暈 已經一年了」、「最近在看重播」、「請拍第三季」、「永遠不會忘記」、「我的人生電視劇」等等。

而《愛情的理解》由柳演錫、文佳煐、鄭家藍、琴世祿主演，改編自李赫鎮創作的同名長篇小說，講述即將迎來創立99週年的國家銀行為背景，是部戀愛癡情黑色幽默作品，預計在今年下半年播出。



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