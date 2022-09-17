现实洪班长！金宣虎全额捐出话剧出演费，帮助台风灾民渡过难关

金宣虎援灾的对象正是去年拍摄《海岸村恰恰恰》的城市——浦项，让人感受到他的温暖善良与感恩之心。

超强台风轩岚诺近日横扫韩国，在南方多地造成土石流、淹水等严重灾情。 昨日韩国Hope Bridge全国灾害救援协会透露，使用由金宣虎出资运营的餐饮车向浦项市大松面的灾民及志工1000人提供了茶果。 考虑到灾民的年龄层和偏好，金宣虎特地选择了年糕礼盒和水果等食物，并提供咖啡、果汁等10余种饮料，令人感受到他的细心。



金宣虎所属社S.A.L.T.娱乐公司表示：「金宣虎希望捐出话剧《Touching The Void》的全部出演费，用以帮助因台风失去家园的灾民。 与Hope Bridge商议后决定提供茶果。 希望为灾民恢复日常生活尽一些绵薄之力。」

Hope Bridge表示：「灾难发生时最需要的救护之一就是食物。 非常感谢金宣虎的帮助，希望让更多人了解他的善良影响力。」 因受灾而在仓促慌乱里度过中秋的灾民，也向金宣虎和Hope Bridge表达了感谢。



金宣虎去年10月爆发私生活争议后中断所有活动、在公众面前消失，直到今年3月才再次被粉丝目睹在泰国拍摄电影《悲伤热带》，7月正式通过话剧《Touching The Void》重返舞台。 目前金宣虎的IG暂停更新，由所属社经营的账号每周分享其近况。



金宣虎主演的《海岸村恰恰恰》去年在浦项多地取景拍摄，看得出他对浦项仍有深厚感情。 粉丝感叹：现实生活中的金宣虎也如同戏中的洪班长一样，总是发自内心地帮助需要帮忙的人。



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