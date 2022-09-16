【分集劇情】《說出你的願望》昏迷多年的病患已經醒來，知曉這秘密的只有僑萊一人（ep.12）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第12集裡僑萊遇到處境和自己相似的患者家屬，403病房的患者也逐漸蘇醒。

*以下內容包含《說出你的願望》第12集關鍵劇情！



阿婆的花盆

僑萊去木浦時醫院收治了一位昏迷不醒的阿婆，陪同家屬只有兩個年幼的小孩。 僑萊得知如果阿婆去世的話小孩就會變成孤兒，所以格外關心照顧。 小孩們說阿婆最喜歡家裡的植物，但回到家才發現幾乎全部枯死了，僑萊於是建議畫下它們健康美麗的模樣帶到阿婆病房。



醫院出現兩個自稱是小孩親戚、說要收養的年輕人，僑萊看到他們的刺青和濃妝，有種不好的感覺。



403患者的記憶

403患者失去記憶，請僑萊暫時對他醒來的事保密。 僑萊聽說他是大惡人，但眼前這個滿頭亂髮的人會照顧一隻小蝸牛、會因為思念兒子而懺悔哭泣，看起來竟沒有很壞。 僑萊覺得他也許是因受傷導致性情大變，好心地希望他盡快找回記憶、離開醫院。



僑萊發現藏在車裡的錢袋不見了，疑心是403患者偷走。 查看患者物品時，僑萊在皮夾裡看到一張父親抱著小孩的照片，背面寫著「我和兒子尹僑萊」。 僑萊意識到他就是親生父親尹基春，頓時淚流滿面。



下集預告裡，錫俊決定幫俊京實現心願、點燃打火機。 僑萊惡狠狠看著尹基春：「不準叫我名字，可惡！」 《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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