少時俞利黑化中！安撫膽小鬼劉在鍚，照顧傻大個李光洙，卻屢遭背叛使出拖鞋攻擊？三人合體爆笑登場Disney+《韓星地帶：逃脫任務》

9月最值得期待的，就是全新爆笑韓國綜藝節目《韓星地帶：逃脫任務》已經在Disney+獨家開播了！之前未開播的時候，網上討論度就爆高，而粉絲必追的3個理由：1. 由「國民ＭＣ」劉在鍚、「亞洲王子」李光洙、「少女時代」權俞利攜手演出；2. 災難虛擬空間裡各種崩潰放棄、經典的爆笑場面；3. 由Running Man原班人馬製作，搞笑綜藝節目口碑保證！

高節目製作成本的道具佈景及動畫展現，其中還將屍戰朝鮮場面還原，讓觀眾在視覺感受上更加刺激！節目共有8集，3位主持人將代表人類在8種災難虛擬空間中各撐住4小時的生存實境秀，「堅持」才能生存下去！完全沒有冷場搞笑片段，終於讓小編又有追韓綜的期待感了～



以下內容包含《韓星地帶：逃脫任務》關鍵劇情！



一、由「國民ＭＣ」劉在鍚、「亞州王子」李光洙、「少女時代」權俞利攜手演出

節目設定選擇這三位主持人做為人類代表，因為在他們身上充滿著生活中「人類最重要的元素」，而這些元素將是他們在這8個虛擬空間中互相合作撐過4小時最重要的關鍵。有趣的是在每集的開頭，節目中的毒舌AI都會一針見血吐槽三位主持人在任務中的表現並頒發Ｚ幣，氣得劉在鍚和李光洙拿他沒辦法！

1.有著「HUMANISM－溫暖人性」的國民MC－劉在錫

韓國著名主持人、諧星的劉在錫，以廣受歡迎的《無限挑戰》、《家族的誕生》及《Running Man》等，有「國民MC」之美譽，不管到哪都能夠讓人感到溫暖。而在破解任務的過程中，卻漸漸演變成背叛人性的導向，展露其真實本性？(笑)



2.永遠保持笑容「HUMOR－幽默」的亞洲王子－李光洙

韓國著名男演員、主持和模特，代表作品《Running Man》、《沒關係，是愛情啊》、《Live》，不僅在戲劇上有多部優秀的的作品，在《Running Man》中搞笑的演出深受粉絲的喜愛，是大家公認的「亞洲王子」，在任何情況下都能夠保持笑容的幽默。但實際上，幽默和搞笑只有一線之隔，我們光洙的表現總是不會讓大家失望，擁有絕對令人捧腹大笑的能力！



3.連動所有人「HARMONY－和諧」的顏值擔當－權俞利

韓國女團教科書「少女時代」成員之一，除了是歌手也是演員、舞者、主持人，在戲劇、主持各方面都有優秀的表現，是全方位藝人，在《韓星地帶：逃脫任務》除了是顏值擔當，更有連動所有人「和諧」，像顆寶石的她，時間過越久越能展現價值。但遇上「膽小鬼兄弟」後，和諧優雅的俞利在每每被背叛中逐漸黑化，氣的直拿拖鞋砸向劉李二人，明明是忙內，卻要負擔起照顧者的角色，真是辛苦我們的權班長了！



二、在災難虛擬空間裡的各種放棄、經典的爆笑場面



1.放棄專家李光洙的各個放棄瞬間

不愧是搞笑幽默的代表，第一集開播不到15分鐘，李光洙就在強力膠地板這個關卡直喊我要放棄！而後更經常無厘頭的突如其來上演我要放棄橋段，甚至偷偷按下放棄按鈕，讓劉在鍚、俞利哭笑不得，真的笑料滿滿！



2.被背叛的互毆瞬間

為了生存，劉在鍚、李光洙相繼背叛大家，除了兄弟倆互甩巴掌，俞利更氣的拋開偶像包袱，毆打背叛者！



3.吃播不顧形象的瞬間

在前三集不同的虛擬空間中，雖然任務的過程中驚險又刺激！但節目組也準備了各種經典的韓國美食（辣炒年糕、魚糕、拉麵、甜米釀、雜醬麵、鍋巴粥、飯湯等），讓三位人類代表，即使身處危險當中，也要不顧形象及一切的先吃上一口再說！美食太吸引人，在EP3中，連殭屍都被美味的湯飯吸引，出現了前所未見的惡鬼吃播。讓劉在錫忍不住感嘆，「沒想到長得不好看是這麼開心的事。」



4.劉、李兄弟倆被嚇到「腿軟攤倒在地、尿褲子」膽小瞬間

延續EP3殭屍的恐怖陰霾，劉在錫、李光洙在最新播出的EP4中更是徹底的化身「膽小鬼」躲在俞利身後！劉在錫甚至打破李光洙放棄紀錄，開播不到10分鐘內還沒等光洙開口，就直說想按下放棄按鈕；李光洙：「我要去買尿布。在這樣下去，真的會出大事。」；兄弟倆膽小的程度，僅是電燈突然暗掉就被嚇的雙雙攤倒在地，俞利只能又氣又無奈抱怨兩位哥哥：「你們真的很可悲又落魄耶！」此集的爆笑程度，不用辛苦做核心，就能笑出腹肌來！





三、由Running Man原班人馬製作，搞笑綜藝節目口碑保證！

由 Running Man 節目主 PD 趙孝鎮製作，節目中帶著RM的影子，但內容及創意更突破以往，在疫情時代做為背景之下，8種虛擬空間主題都與我們現在生活的環境空間習習相關，以需要撐滿4小時的真人實境秀展現堅持下來的生存者才是最強大的做為宗旨，在各種艱難關卡，綜藝感十足之外，小編更佩服節目組的創意發想！



而擁有背叛基因的膽小鬼兄弟二人組（劉在錫、李光洙）將會再如何背叛俞利呢？再度被喪屍咬到的俞利將會發生怎樣的突變呢？讓我們期待這禮拜的驚險又刺激的節目內容吧～

Disney+獨家播出《韓星地帶：逃脫任務》每週三 15:00上架新集數！

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