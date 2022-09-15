【分集劇情】《說出你的願望》俊京的委託令人毛骨悚然，403病患竟和僑萊有驚人關聯！（ep.11）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第11集裡精靈團隊幫宋先生實現心願，僑萊得知原委後竟大為光火。

*以下內容包含《說出你的願望》第11集關鍵劇情！



遲到46年的道歉

宋先生希望在離開前見一個人，泰植、僑萊和妍珠開車載他大老遠去木浦，才發現這個人已經過世。 宋先生年少時迫於警察壓力作了偽證，令一個無辜的孤兒被污衊成殺人犯、坐牢22年。 如今他罹患喉癌，只能借泰植的聲音對墳墓說出遲來的抱歉。

僑萊似乎是感到了同為孤兒的無助、被浪費人生的痛苦，對宋先生當年的行為十分氣憤，甚至後悔幫這樣的人實現心願。



403患者的另一重身份

泰植年輕時開餐廳頗為成功，貸款開分店時結識了放高利貸的尹基春。 尹基春以一起做生意的名義帶他走上歪路，泰植一時被貪慾蒙住雙眼，讓妻兒叫計程車回家、自己則去跟尹喝酒，不料妻兒因此被卡車撞倒。



幡然醒悟的泰植去尹家理論，對方竟撇清責任、反過來訓斥泰植，這時泰植瞥見躲在房間裡的小男孩。 原來，曾經大鬧臨終關懷醫院、被泰植重傷昏迷的403號病房患者，就是僑萊的親生父親。

夜晚僑萊不情願地去403病房照護患者，被突然醒來的患者嚇得跑出房間，竟在走廊看到童年那個滿身傷痕的自己！



俊京的委託

妍珠建議僑萊看望俊京，但僑萊寧可一直提心吊膽地度日也不想回到她身邊。 俊京發現錫俊喜歡自己，給了他一個吻和一個委託：「背著尹僑萊跟我，殺了我們。」



下集預告裡，尹基春讓僑萊不要告訴別人他已醒來。 妍珠略顯浮誇地勾引僑萊：「你想進來吃點即食麵嗎？」 俊京第一次露出溫柔笑容、說「謝謝」，錫俊則坐在車裡獨自痛哭，讓人也很好奇這兩人的發展。 《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。

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