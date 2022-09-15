BLACKPINK ROSÉ亮相東京，白色婚紗裙美翻了！是品牌方「親女兒」沒錯了，戴30億奢華珠寶被送9000萬滿鑽項鏈

女團BLACKPINK成員ROSÉ以一襲白色禮服和價值上億（韓幣，下同）的珠寶閃耀東京。

日前，ROSÉ作為Tiffany & Co.的全球代言人出席了在品牌日本東京舉辦的高奢珠寶新品發佈會，當天她穿了一條Vivienne Westwood白色婚紗登場，立體剪裁的疊褶給人一種奢華時尚感，上半身是復古胸衣設計，做成了不對稱的抓褶加單袖的設計。下半身則是全側開隱叉裙擺，ROSÉ大部份時間都撩起前面的裙擺，正好露出筆直纖細的漫畫腿，後半部份和婚紗一樣有著長長的裙擺，營造出浪漫唯美氣息，十分符合ROSE自身的甜酷風格 。



而最引人矚目的就是ROSÉ脖子上戴著的鑽石項鍊，同樣來自Tiffany & Co，價值近30億（韓幣，約210萬美金），據說成為了韓娛明星中佩戴最貴珠寶第一人。



不僅如此，作為全球代言人的ROSÉ也備受品牌方的喜愛，除了能夠佩戴價值數十億的鑽石項鍊之外，還收到了來自品牌方送出的高奢禮物，一條價值9000萬的項鏈，雖然沒有活動上佩戴的那條奢華閃亮，但也是全鑽設計，十分高調。



而ROSÉ也很滿意這次的LOOK，在個人IG上曬出了圖片，附文表示：「鑽石是所有女孩的好朋友」。 引來大批粉絲和網友的點讚和評論，眾人稱：「有好萊塢明星的味道」、「太美了」、「作為愛豆時是酷酷的風格，時尚活動上就是另外一種氣質」、「太美了，鑽石項链就夠美的了，但ROSÉ本人更美」等。



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